Het leven lachte Waylon toe, maar toen was er dansgate

Vooraf waren die niet eens zo slecht. Zo'n rocknummer als 'Outlaw in 'Em' scoort misschien zelden op het Songfestival, maar het liedje is natuurlijk niet alles. De televoters zijn Waylons mooie ogen nog niet vergeten; in 2014 behaalde hij daarmee samen met Ilse DeLange de tweede plek. En zijn tegendraadsheid, dat rebelse, die eigenheid - als je dat scherp zou uitdragen - kon dit best wat worden. Alleen, toen volgde 'dansgate'.

Vanavond begint het Eurovisie Songfestival. Het jaarlijkse liedjesfestijn waar een ogenschijnlijke futiliteit zoals een jurk (Trijntje), een knipoog (Douwe Bob), of een gek dansje kan uitgroeien tot een nationale calamiteit. In de Altice Arena te Lissabon zullen de eerste twintig landen zingen voor een plek in de finale, die zaterdag weer vele miljoenen mensen aan de buis zal kluisteren. Donderdag is Waylon aan de beurt, in de tweede ronde.

Krumping is een Amerikaanse wilde straatdansstijl, die even na 2000 is ontstaan in Los Angeles. Hoe die zich verhoudt tot de countrymuziek die Waylon predikt, is niet helemaal duidelijk. De gedachte erachter wel: laat het beest in je los.

René Romkes, organisator van fan-evenement Eurovision in Concert, had Waylon vooraf zeker een plek in de top-10 toebedeeld. "Maar bij de repetities pakte een aantal landen echt uit. Flinterdunne liedjes kunnen op het festival tóch goed scoren als het er goed uitziet op beeld. Ik vrees dat Nederland hierdoor de top-10 niet haalt."

Toch is een finaleplek haalbaar, denken de kenners. "Met het nummer 'Outlaw in 'Em' zal Waylon de eenzaat op het podium zijn, de outlaw in de green room, de rebel die zich vrij eenvoudig naar de finale rockt", zegt Dave Boomkens van het literaire songfestivalblog Eurostory. Hij tekent er wel bij aan dat het deelnemersveld dit jaar ijzersterk is.

Dit zijn Waylons grootste concurrenten

De geluiden die doorsijpelen vanuit de pershal te Lissabon zijn positief: het deelnemersveld heet dit jaar ijzersterk te zijn. Met één absolute uitschieter: Israël, dat vanavond in de eerste halve finale staat. De topfavoriet dit jaar en dat komt alleen door die eerste zin waarmee zangeres Netta vol zelfvertrouwen haar discodeuntje aftrapt: 'Look at me, I'm a beautiful creature'.

Netta Barzilai uit Israel © ANP

De Israëlische is een voorvechter van lhbt-rechten, en de boodschap - iedereen is mooi op zijn eigen manier - gaat er op het Songfestival in als zoete koek. En dan dat krachtige refrein: 'I'm not your toy, you stupid boy'. Een lijflied in de dop voor de Eurovisie-gemeenschap, dat hoor je direct. Haar kansen worden versterkt door kippengeluiden die Netta in het nummer heeft gestopt. Juist, kippengeluiden. Een fijne en opvallende gimmick.

Sennek uit Belgie © ANP

Net als Israël is ook België vanavond aan de beurt. Zangeres Sennek overtuigt met haar nummer 'A Matter of Time', dat wel een beetje aan de Nederlandse zangeres Kovacs doet denken, en dus aan Shirley Bassey. Ze brengt een James Bond-achtig liedje. Het is misschien wat te gestileerd en onopvallend om echt hoog te eindigen, goed is het wel.

Madame Monsieur uit Frankrijk © REUTERS

Wie kans maakt op de eindzege is Frankrijk, met het nummer 'Mercy' van het duo Madame Monsieur. Een modern popnummertje, dat iets weg heeft van Christine and The Queens.

Het bijzondere is het verhaal erachter: het nummer gaat over het meisje Mercy, dat werd geboren tijdens haar vlucht over de Middellandse Zee. "Mercy bestaat écht. Haar moeder was een van de bootvluchtelingen die het overleefden. Op de reddingsboot onderweg naar Sicilië kwam Mercy ter wereld", zegt Eurostory-blogger Dave Boomkens over zijn favoriet.

DoReDoS uit Moldavië © REUTERS

Eurovisie-kenner René Romkes wil ook wijzen op Moldavië: DoReDos met het nummer 'My Lucky Day'. Een leuk folkpopdeuntje, maar nogal nietszeggend. Sinds de eerste repetities gold het land met de aanstekelijke dansshow plots als outsider.

Wilt u meer lezen over het Eurovisie Songfestival? Op trouw.nl/eurovisiesongfestival vindt u onze artikelen.