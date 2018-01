Het leesdieet van 2017 was een ratjetoe

Wat lezen we, áls we überhaupt nog lezen? Naast kranten, tijdschriften en nieuwssites toch het liefst een spannend boek. Bij voorkeur van de populaire Amerikaanse thrillerschrijver Dan Brown: zijn ‘Oorsprong’ was met 243.770 exemplaren het best verkochte boek van 2017. Ook de nummer twee in de top 100 van best verkochte boeken is spannende lectuur: ‘Judas’ van Astrid Holleeder, de zus van de beruchte crimineel. Haar familiekroniek stond een jaar eerder nog op nummer een en was dit jaar opnieuw een kassucces.

Het leesdieet van 2017 was verder een ratjetoe, zo blijkt uit de lijst die de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek gisteren publiceerde. Nederlanders kochten naast thrillers graag een sportboek van Michel van Egmond, het nieuwe kookboek van Jamie Oliver en ‘Killerbody dieet’ van Fajah Lourens.

Ik hou mijn hart vast: voor de jongeren, en uiteindelijk ook voor de boekwinkel

In Nederlandstalige literatuur hadden ze veel minder trek, al blijven de fictieve dagboeken van Hendrik Groen als warme broodjes over de toonbank gaan.

Ook ‘De tolk van Java’ van Librisprijswinnaar Alfred Birney (9) en ‘De heilige Rita’ van Tommy Wieringa (15) deden het goed.

Al met al trekt de boekverkoop weer iets aan, al zijn de boekwinkels de crisis nog niet te boven. Die begon in 2011 en had een dieptepunt in 2014. In totaal werd vorig jaar voor 530 miljoen euro aan boeken verkocht, dat is 1 procent meer dan vorig jaar.

Blijft die lijn stijgen? Dat is maar de vraag, zegt Daan van der Valk, winkelmanager van H. de Vries Boeken in Haarlem. Mensen gaan steeds minder lezen, die trend lijkt onomkeerbaar. “Ik merkte zelf ook dat ik steeds vaker met mijn smartphone bezig was. Tot ik bedacht: hallo, ik ben bóékverkoper. Sindsdien zet ik elke woensdagavond mijn telefoon uit en ga ik lezen.”

In een wereld met zoveel afleiding is het lezen van een boek een bewuste keuze, zegt Van der Valk. En hoeveel mensen maken die? “Ik hou mijn hart vast: voor de jongeren, en uiteindelijk ook voor de boekwinkel.”

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (zie ook hiernaast) bleek gisteren dat vooral jonge mensen steeds minder lezen: slechts 49 procent van de 20 tot 34-jarigen las in 2016 minstens tien minuten in de week. Dat was tien jaar eerder nog 87 procent. En dan wordt het lezen vanaf schermen nog meegerekend.

Meer papiertijd dan schermtijd Veel mensen zitten de hele dag op hun computer, tablet en telefoon te kijken. Toch heeft lezen van het scherm het lezen van papier niet vervangen, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Van de 50 minuten die mensen in 2015 per dag gemiddeld lazen, deden ze dat ruim een half uur van papier. Uit het onderzoek onder 11.000 Nederlanders blijkt verder dat hoogopgeleiden meer lezen dan laagopgeleiden, en dat dit verschil in tien jaar groter is geworden.