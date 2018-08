Het kwaad van IS wordt hoorbaar tastbaar in podcast 'Caliphate'

Je hoort hun stemmen trillen wanneer ze over het puin van Mosul lopen, richting het voormalige hoofdkwartier van de Hisbah, onder IS de religieuze politiedienst van het kalifaat. Je voelt de spanning bij journaliste Rukmini Callimachi, en de zenuwen bij haar hulpje Andy Mills.

In een hoek vinden ze een Hello Kitty-rugzak vol met explosieven. En dan, een koffertje. Met bonnetjes. Valse paspoorten. Transactieoverzichten. Kassa: een schatkist vol bewijsmateriaal die net weer wat meer licht schijnt op het schimmenrijk van de Islamitische Staat.

Caliphate heet deze indringende, tiendelige podcast onder de vlag van The New York Times, de krant waarvoor Callimachi de strijd tegen terreur volgt. De verslaggever neemt de luisteraar, samen met haar producent Mills, mee in de wereld van IS. Ze is het type journalist dat zich 24 uur per dag onderdompelt in haar werk. Alles voor de zaak. Staat Mosul op vallen? Dan zit zij al in het vliegtuig naar Irak.

Bloedstollende serie

Callimachi wil de aantrekkingskracht van IS leren begrijpen, vertelt ze al vroeg in de podcast. Ze wil doorgronden waarom duizenden jongeren wereldwijd hun veilige leven verlieten om in Syrië mee te werken aan de opbouw van het kalifaat. Het is een bij vlagen bloedstollende serie, met gruwelijke details over het leven achter het zwarte gordijn. Het abstracte kwaad wordt tastbaar door haar kalme duiding, en door getuigenissen over yezidi-seksslaven, gruwelijke executies of de banale constatering dat onder IS het vuilnis tenminste werd opgehaald. Binnen het kalifaat functioneerde de staatsstructuur in sommige gevallen beter dan onder de vorige overheden.

Vier afleveringen draaien om een interview met een voormalige IS-rekruut die zich Abu Huzaifa noemt: een teruggekeerde jihadist die het team van Callimachi onder andere via Instagram (!) heeft opgespoord. Tot hun verbazing gaat hij akkoord met een uitgebreid interview waarin hij vertelt hoe hij door het gedachtengoed van IS werd verleid.

Niet doordat hij zich in Canada gemarginaliseerd of gediscrimineerd voelde. Allerminst. Alleen: Huzaifa wilde naar eigen zeggen 'groots en meeslepend leven' en raakte ervan overtuigd dat hiertoe in het kalifaat zijn roeping lag. We horen hoe hij Syrië wordt binnengesmokkeld en uiteindelijk executies moet uitvoeren. De getuigenis van Huzaifa geeft een indringend kijkje in het gebied onder controle van IS.

Andere afleveringen zijn ter plekke in Mosul opgenomen, aan de vooravond van de val van het IS-bolwerk. Het is zware kost, omlijst door een spookachtige soundtrack, passend bij de ijzingwekkende materie. Dit journalistieke vakwerk blijft ver van sensationalisme of effectbejag, de waarheid is immers afschuwelijk genoeg. Met als pijnlijkste vaststelling nog wel dat, hoewel het kalifaat misschien ineen is gestort, IS nog lang niet verslagen is.