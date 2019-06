Het kabinet is het er mee eens: NPO3 en reclame verdwijnen van de publieke omroep

Een groot deel van deze plannen lekte al uit. De belangrijkste wijzigingen zijn de omvorming van het derde jongerennet tot NPO Regio en het verdwijnen van tv-reclame tot acht uur ’s avonds. Idee is dat hiermee de afhankelijkheid van reclame-inkomsten afneemt, maar het betekent voor Hilversum ook bezuinigen. Bijkomend voordeel, zo zei premier Rutte vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie, is dat kinderen veel minder met reclame in aanraking komen.

Lees verder na de advertentie

Met deze toekomstvisie voor de netten NPO 1, 2 en 3 heeft het kabinet een ei gelegd waarover lange tijd onenigheid was. De publieke omroep kampt al jaren met dalende reclame-inkomsten. Daarom werd op aandringen van D66 besloten nog eenmaal bij te springen met geld, mits er een hervorming zou komen.

Opheffen Daarbij wilde de VVD het liefst één publieke zender opheffen. De liberalen kregen het CDA mee in het plan voor een regiozender. De ChristenUnie wilde vooral de positie van de (levensbeschouwelijke) omroepen niet verzwakken, D66 wilde juist dat de publieke omroep zich meer zou richten op onlinediensten zoals streaming en apps. Daarover is nog een moeizaam overleg gaande met de commerciële omroepen. Volgens de minister schuurt een betaalde dienst als NPO Start Plus met het publieke karakter van de omroep Slob wil hiervoor de regels van publiek-private samenwerking versoepelen. Volgens hem schuurt een betaalde dienst als NPO Start Plus met het publieke karakter van de omroep. Ook de topsalarissen van een select groepje presentatoren wil hij aanpakken. De invoering van dit alles moet in 2022 klaar zijn. Slob schrijft verder in zijn brief aan de Tweede Kamer te hopen dat zo de pluriformiteit, betrouwbaarheid én toegankelijkheid van de publieke omroep gewaarborgd blijven. De minister hecht waarde aan de omroepverenigingen met hun leden, maar ziet ook in dat lid worden van een omroep niet meer de enige manier is voor mensen om hun betrokkenheid te tonen. Daarom verlaagt hij de ledeneis voor aspirant-omroepen van 150.000 naar 50.000 leden. Voor WNL is dat goed nieuws, PowNed haalt ook dat aantal waarschijnlijk niet.

Lees ook: