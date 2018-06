Het jeugdorkest van Boston speelt Mahler met hart en ziel

'Onmiddellijk naar boven!' Benjamin Zander memoreerde in goed Nederlands de strenge woorden die zijn moeder sprak wanneer de kleine Benjamin niet luisterde. Ze was Nederlandse en dus is Zander in essentie een Nederlandse dirigent, liet hij weten op het podium van het Amsterdamse Concertgebouw.

De kleine Benjamin is nu negenenzeventig. Zander groeide op in Engeland en verhuisde later naar Amerika. Daar richtte hij in 2012 het Boston Philharmonic Youth Orchestra op, dat gelieerd is aan het Boston Philharmonic Orchestra. De scholieren en studenten tussen de 12 en 21 jaar sloten hun zomertournee af in Amsterdam. En ze voelden zich vereerd: Zander vergeleek het Concertgebouw met het Centre Court op Wimbledon.

Als Mahler zich ergens thuis heeft gevoeld, is het wel in onze hoofdstad.

Niet voor niets stond Amsterdam op de agenda. Met Mahlers Negende symfonie in de koffer trok het jeugdorkest gedurende twee weken langs plaatsen die belangrijk waren geweest in de carrière van de componist. En als Mahler zich ergens thuis heeft gevoeld, is het wel in onze hoofdstad.