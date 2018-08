Het JeugdOrkest speelt met een aanstekelijke onbevangenheid

En toen zat de zomertournee er weer op. De tachtig musici van het JeugdOrkest Nederland reisden twee weken lang met hun dirigent Jurjen Hempel door België, Duitsland en Nederland. Het slotakkoord klonk in het Concertgebouw in de vorm van een spetterende uitsmijter: een stukje 'West Side Story' van Bernstein.

Te gast bij het orkest was violiste Maria Milstein, die afgelopen januari onderscheiden werd met de Nederlandse Muziekprijs. Dat er fans in de Amsterdamse zaal zaten was overduidelijk, de applausmomenten gingen gepaard met enthousiast gefluit en gejoel.

Zelfbewust

Solist en orkest waren warmgedraaid tijdens de afgelopen concertreeks, en toch was niets vanzelfsprekend. Gedurende haar uitvoering groeide Milstein in Beethovens Vioolconcert. Het aftasten van de noten in deel één maakte in het Larghetto en Rondo plaats voor een zelfbewuste interpretatie. Constante was het hemelse gespreide bedje dat Hempel en het orkest hun soliste boden.

Verder maak je Milstein niets wijs, die is zichzelf en staat daar niet om de show te stelen. Dat levert buitengewoon eerlijk spel op met een ingetogen toon. Bijkomstigheid is wel dat ze zo'n Beethoven dicht bij zich houdt op het podium, en het publiek achter in de zaal minder vanzelfsprekend meesleept in haar kamermuzikale betoog.

In het smaakvolle programma stond Beethoven tussen Ravels 'Rapsodie espagnole' en delen uit de 'Romeo en Julia'-suites van Prokofjev. In beide orkestwerken projecteerden de tieners vanaf de eerste maat hun onbevangenheid op de luisteraar. Hempel, sinds 2000 aan het gezelschap verbonden, kent eenzelfde soort no-nonsense in zijn optreden. Zijn slag is duidelijk en vertrouwenwekkend. Een uitstekende match.

Ravel werd voorzien van schilderachtige nuances, tikje tam hier en daar, maar sfeervol. Bij Prokofjev ging de rem eraf. De muziek bevat een aanstekelijke drive en die kwam er voor honderd procent uit. Vastberaden strijkers, kordaat koper, een romige saxofoon en steeds die open orkestklank, top.

Het JeugdOrkest Nederland is heel binnenkort nog een keer te horen, op 19 augustus spelen de musici onder leiding van Jurjen Hempel tijdens het Grachtenfestival.

