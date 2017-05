Dat komt doordat het klankverschil door het verschil in ontleding en betekenis weliswaar subtiel is, maar toch zo groot dat het nooit tot verwarring leidt. Het kan echter subtieler.

Ik sta iedere keer weer op het verkeerde been bij het bekende lied ‘Stil in mei,’ pardon: ‘Stil in mij’ van de popgroep Van Dik Hout. Daar hoor ik ook wel verschil, maar veel subtieler. Heeft u dat ook? Maar wat hoort u dáár dan?

In ‘Het is zo stil in mij’ en ‘Het is zo stil in mei’ hoor je ook één, respectievelijk twee klemtonen. Op ‘mei’ ligt net iets meer nadruk dan op ‘mij.’ Dat zou aan de zinsstructuur kunnen liggen. Je kunt ‘in mij’ gemakkelijk lezen als een zinsdeel binnen de woordgroep ‘stil in mij,’ die veel meer als een betekeniseenheid gevoeld wordt: het gaat om een gevoel, dat met ‘interne stilte’ omschreven wordt. Bij ‘in mei’ is het betekenisverband veel losser. Daar heb je veel meer de neiging om het als een aparte woordgroep te begrijpen: het is stil, o ja, en het is in mei.

Misschien is dit niet het hele verhaal, want het is ook waarschijnlijk dat je het verschil in woordsoort hoort. Voornaamwoorden krijgen iets minder vaak hun eigen klemtoon dan zelfstandige naamwoorden. Ze worden vaker gereduceerd: ‘mij’ wordt dan ‘me.’ Dat klinkt in de zin ‘Het is zo stil in me’ misschien niet zo gelukkig, maar dat kan ook liggen aan het dwingende geweld van de flinke uithaal in het liedje, waarbij ‘mij’ extra nadruk krijgt.

