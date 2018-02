Het is weliswaar geen Grammy...

We moeten het toch even over de Grammy's hebben. Het jaarlijkse muziekprijzencircus kreeg weinig aandacht in deze krant. Bewust, want hoe leuk het ook is voor het Ludwig-ensemble om in een van de 84 categorieën zo'n prijs te krijgen, wordt het door veel serieuze popliefhebbers toch gezien als een navelstaarderig showbizzpartijtje. Een feest waarop artiesten die al jaren muziek uitbrengen worden gelauwerd als Best New Artist kun je lang niet zo serieus nemen als de filmwereld en de Oscars.

Nu waren de 60ste Grammy Awards, die zondagnacht Nederlandse tijd werden uitgereikt, omgeven met nogal wat controverse. Zo was er het voorspelbare gemor over Bruno Mars die met zijn ongedwongen retropop de hoofdprijs voor Kendrick Lamar wegkaapte.

Moeten ze maar beter hun best doen

Maar het echte rumoer ging in het jaar van #MeToo om de positie van vrouwen. Alessia Cara was de enige vrouwelijke artiest met een belangrijke prijs. En zangeres Lorde mocht tot haar verbazing als enige Album Of The Year-genomineerde níet optreden - de vier andere, mannelijke, artiesten wel. Als vrouwen zo graag willen worden gezien moeten ze beter hun best doen, aldus Grammy-president Neil Portnow ('they have to step up'), wat hem flinke kritiek opleverde.

Nu droeg Lorde op de awardshow een feministisch pamflet op haar jurk gedrukt, en gaf ze de Grammy-organisatie een trap na door middel van een paginagrote advertentie in thuiskrant The New Zealand Herald. Vandaar, Lorde: het is dan wel geen Grammy, maar dat toepasselijke prachtnummer 'Liability' van je is bij deze toch maar mooi onderscheiden als liedje van de week.