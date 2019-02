Het is wat het is, dat is nu eenmaal zo

Dat is een uitdrukking die al eens eerder in de serie ‘Levenslessen’ is gevallen, maar bijvoorbeeld ook in de reeks ‘Tien geboden’ in Trouw. Het is een moderne én geliefde levenswijsheid geworden.

Lees verder na de advertentie

‘Het is wat het is’ heeft de afgelopen jaren namelijk behoorlijk aan populariteit gewonnen.

Figureerde deze uitdrukking tussen 1990 en 2000 slechts één keer in Trouw, tussen 2001-2010 was dat al negen keer en tussen 2011 en 2019 was ze – inclusief de variant ‘het was wat het was’ en de samenstelling ‘het is wat het is-mentaliteit’ – maar liefst 34 keer in de krant te vinden.

Vrijwel zeker hebben we deze uitdrukking overgenomen uit het Engels, waarin it is what it is rond 1950 populair is geworden

De uitdrukking wordt in twee betekenissen gebruikt: ter aanduiding dat ergens niets aan te veranderen is (‘het is nu eenmaal zo’) óf om duidelijk te maken dat ergens niets (ingewikkelds) achter moet worden gezocht. In dat laatste geval fungeert ‘het is wat het is’ vaak als een discussiedoder.

Vrijwel zeker hebben we deze uitdrukking overgenomen uit het Engels, waarin it is what it is rond 1950 populair is geworden, vooral als advies dat je het leven maar moet nemen zoals het is.

Qua vorm is ‘het is wat het is’ een tautologische uitdrukking. Andere voorbeelden daarvan zijn ‘feiten zijn feiten’, ‘een afspraak is een afspraak’, maar bijvoorbeeld ook de bekende filmquote ‘A man’s gotta do what a man’s gotta do’. Tegen ­zulke tautologische uitdrukkingen valt over het algemeen niet veel in te brengen. Daarom fungeren ze nogal eens al dooddoeners.

In de rubriek Taal worden grammaticale geschillen, etymologische enigma’s en andere taaltwijfels voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Lees hun bijdragen op trouw.nl/taal. Ook een vraag? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl of tdb@taalbank.nl.