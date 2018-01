Het is wachten tot iemand anders ‘een Boefje’ doet

Zijn denigrerende woorden voor vrouwen horen alleen maar bij het spelletje dat muziek heet, rapte hij bij popfestival Noorderslag in Groningen, live op NPO3: “Kijk wij rappers zeggen bitches enzo/ maar wij vinden vrouwen echt niet minder ofzo/ Wat ik zei dat is fout en dat vinden wij ook.” Daarna maakte hij publiekelijk excuses.

Lees verder na de advertentie

Hij had meisjes die hem bij zijn autopech hadden geholpen kechs genoemd, hoeren, vanwege hun korte rokjes. “Ik distantieer me van wat ik gezegd heb”, zei hij volmondig. Het publiek geloofde hem, en gaf hem een warm bad in plaats van de gedreigde koude bierdouche. Hij sloot af met een voorbehoud: “Maar ik zal nooit jullie ideale schoonzoon zijn. ”

Bah, gaat het die kant op met Nederland? Dat zulke arrogante ventjes denken de waardigheid van mijn dochter en mij te kunnen bepalen?

Interessant, hier gebeurde wat. Zeker, Boef had ook mij plaatsvervangend beledigd en alvast de toekomst van mijn dochter besmeurd, voor wanneer ze later wil uitgaan in een leuk jurkje. Bah, gaat het die kant op met Nederland?, dacht ik. Dat zulke arrogante ventjes denken de waardigheid van mijn dochter en mij te kunnen bepalen?

Hij moest diep door het stof om een boycot te stoppen. Terecht, hij had die meisjes niet in een liedtekst (artistieke vrijheid) maar in het echt kech genoemd. Toch zit er iets scheef. Deze Frans-Algerijnse jongen moet zich publiekelijk verontschuldigen omdat hij als rolmodel ook verantwoordelijkheid draagt, terwijl een gearriveerde cultuur­maker als Diederik Ebbinge met zijn serie ‘De luizenmoeder’ op zondag lekker racistisch mag zijn. Dat was natuurlijk bínnen de cultuuruiting, maar is dat het enige verschil? Zo scherp is die grens niet. In de rapmuziek is het zo normaal om vrouwen bitch en hoer te noemen dat de stap naar ‘buiten’ kennelijk snel is gezet.