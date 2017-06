Het is tijd om even lekker met de stroom mee te dobberen

'Ik ben niet zo spraakzaam, hopelijk zit je daar niet mee.' Twee mannen zitten op een bootje. 'Zelf ben ik ook niet zo'n prater', zegt de ander. Dat wordt wat. Vijftigers Homer (Gourmet) en Joé (López) varen op een Kroatische rivier stroomopwaarts naar de plek waar hun vader is gestorven. De halfbroers zien elkaar nu voor het eerst. Er valt van alles te bespreken dus.

Hänsel houdt het simpel: hun spaarzame dialogen zijn kort, functioneel en veelzeggend

De Belgische regisseuse Marion Hänsel brengt twee mooie acteurs bij elkaar voor een roadmovie te water over mannen die, zo op de midlife-leeftijd, zichzelf misschien al een beetje hadden opgegeven. Maar de reis doet iets moois met ze.

Omgeven door stilte, fraaie rotsen links en rechts en een stapel bierblikjes lijken ze, in elkaars onbekende gezelschap, hun leven te overpeinzen. Homer is een kettingrokende tobber met een vervoersbedrijf die de vader nooit heeft gezien, Joé een vrolijke schrijver van thrillers. Dat hij de vader wel heeft gekend maakt hem niet per se de meest bevoordeelde.

Hänsel houdt het simpel: hun spaarzame dialogen zijn kort, functioneel en veelzeggend. Een jong hondje dat als verstekeling meereist versterkt de voorzichtige toenadering. Een thriller-elementje geeft het drama wat vaart, maar uiteindelijk gaat dit mooi gefotografeerde verhaal over twee mensen die misschien het gevoel hebben dat ze altijd tegen de golven in hebben moeten varen. Totdat ze beseffen dat het tijd is om ook eens lekker met de stroom mee te dobberen.

