Het is met liedjes als met geuren: ze brengen hele werelden mee

Het was de stem van Paul Simon - van Simon en Garfunkel - die loepzuiver de woorden 'the only living boy in New York' zong. De melodie nestelde zich in mijn hoofd, vanuit een diep geheugen, en zit daar nu, een week later, nog. Ik neurie hem voor me uit, erachter zingt een koor 'aaah aaaah...' Ach, zo ijl.

Ik moest opzoeken waar de song ook alweer vandaan kwam. Van het overgeproduceerde album 'Bridge over Troubled Water' uit 1970, met die mierzoete galmende titelsong die wereldberoemd werd en door tallozen gecoverd (Elvis Presley, Aretha Franklin), vaak ook ten behoeve van de liefdadigheid, zoals recent nog door een groep artiesten voor de slachtoffers van de uitgebrande Grenfell Tower in Londen.

Bridge over Troubled Water!

Kitsch

Ik was zestien, zat op een internaat, en zal er aanvankelijk bitter bij hebben geweend, meegesleept door die grote gevoelens die het tienerleven kleuren. 'When you're weary, feeling small...' Tot het natuurlijk niet meer om aan te horen was, zoveel kitsch en melodrama.

Het album dat dus ook de song 'The only living boy in New York' bevatte, waarnaar nu een coming of age- speelfilm is genoemd, was het laatste studioalbum van Simon en Garfunkel.

'The only living boy in New York' bezingt eigenlijk heel liefdevol Simons naderende afscheid van Garfunkel

'Bridge over Troubled Water' is dus het slotakkoord van een illuster duo. Paul Simon zou later zeggen dat hij die titelsong zo snel had geschreven dat hij zich niet eens herinnerde dat hij hem geschreven had.

'The only living boy in New York' bezingt eigenlijk heel liefdevol Simons naderende afscheid van Garfunkel, die zich in die dagen begon te richten op een carrière als filmacteur. Garfunkel vertrok naar Mexico voor filmopnames en liet de liedjesschrijvende Simon achter in New York. Het duurde maanden voordat Garfunkel terugkeerde om nog één keer met Simon die songs in een studio op te nemen.

Eigenlijk ben ik niet dol op 'aaah, aaah'-koortjes, maar hier is die samenzang (ze namen meer dan vijftien stemmen op in een echokamer) zo etherisch en engelachtig, dat je ervan aan het dromen slaat en meezweeft op die eenzaamheid in de grote stad, uitmondend in een langgerekt 'here I am'. "Het mooiste dat we ooit samen maakten", zei Paul Simon over dat koor. Er is op YouTube een schitterende live versie van te zien en te horen (zie hieronder).

Het is destijds mijn tienerhoofd, toen al vol eenzaamheid natuurlijk, ingekropen en in de loop der jaren diep weggezakt tot dat ogenblik vorige week in die bioscoopstoel. En het is met liedjes en muziek als met geuren, ze brengen hele werelden mee, laten ingerichte vertrekken oprijzen, decors van een verleden, de chambrette op de slaapzaal onder het hoge plafond, de grote cour met zijn bomen, de oude gymzaal waar het langharige schoolbandje oefende ('The House of the Rising Sun' natuurlijk), het gebaar waarmee Ingrid het haar uit haar gezicht veegde.

Here I am.