Het is een echte Rembrandt, dat zie je zo

"Ik ben echt geroerd", zegt Fleur Peltenburg (26) in de Hermitage in Amsterdam. Ze staat voor het 'Portret van een jonge man' (1634), dat vorige week wereldnieuws werd als de grootste Rembrandt-ontdekking sinds vijftig jaar. Kunsthandelaar Jan Six kocht het schilderij voor een relatieve habbekrats (156.000 euro) bij veilinghuis Christie's en gaat het straks voor een veelvoud verkopen. Maar eerst mag het publiek ervan genieten, tot en met 15 juni in een apart zaaltje van de Hermitage.

Peltenburg kwam speciaal voor de nieuwe Rembrandt, ook al lokt de zon op deze mooie Tweede Pinksterdag. Ze studeerde bedrijfskunde en kunstgeschiedenis; dat laatste vak 'eigenlijk voor dit soort momenten'. Het is indrukwekkend om oog in oog te staan met zo'n meesterwerk, zegt ze. "Ik vind het echt prachtig. Kijk alleen al naar de huid: je ziet blauw, geel maar ook een roze blos op de wang. Hij bouwt de huid laagje voor laagje op."

In het aanhoudend drukke zaaltje kijken ook andere bezoekers aandachtig naar het gezicht van de jonge man, met zijn typische indringende Rembrandt-blik. En naar de royale witte kraag van kloskant, die mode was van 1633 tot 1635 en die ook de halzen siert van het beroemde echtpaar Marten en Oopjen. Zij hangen twintig minuten lopen verderop in het Rijksmuseum.

Het portret straalt. Zie het licht in de plooien van zijn mantel Rosalie Botman, museumbezoeker

De zachte, geitenleren handschoen met langgerekte vingers valt minder in de smaak: 'wat een raar handje', wordt gefluisterd. Maar Peltenburg herkent ook daarin Rembrandts bijna impressionistische techniek: "Hij heeft zo'n finesse, hij doet flatsj, flatsj, flatsj en het is een handschoen. Ik vind 'm mooi."

Volgens Rembrandt-autoriteit Ernst-Jan van de Wetering is de nieuwe ontdekking 'een van Rembrandts grootste meesterwerken in de portretkunst'. In de rij voor de kassa durft Twan Vulik uit Nijmegen daar best vraagtekens bij te zetten. Ontdekker Six wil het schilderij ook verkopen, "dus de slager keurt zijn eigen vlees. Dat is een leuk verdienmodel, het getuigt van handelsgeest, daar hou ik op zich wel van."

Maar in het museumzaaltje boven wordt niet hardop getwijfeld. "Het vóélt gewoon als een Rembrandt, de meester van het licht", zegt Peltenburg. Ze krijgt bijval van Rosalie Botman, logopediste uit Zeist. "Het portret straalt. Zie het licht in de plooien van zijn mantel."

Het was dit pinksterweekend opmerkelijk druk in de Hermitage; de jonge man heeft een grote aantrekkingskracht. Ook op gevangenispsychologe Iza van Zelm (25) uit Den Haag. "Het is een jongen van onze leeftijd, dat spreekt me aan. Een jongen die denkt dat de stad van hem is, die niet zoveel doet, behalve dinertjes en feestjes. Een tikkeltje arrogant misschien, trots in elk geval. Maar ik denk wel dat hij aardig is."

Ik zie geen reden eraan te twijfelen dat het een Rembrandt is Epko Runia, hoofd collectie van het Rembrandthuis

Kenners: echt of niet? 'Daarvoor zou ik het schilderij eerst ook met eigen ogen willen zien', zegt Friso Lammertse, conservator oude schilderkunst bij Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. 'Ik ga ook het boek lezen dat Jan Six schreef over zijn ontdekking. Het is wel geruststellend dat hij in ieder geval Ernst van de Wetering heeft meegekregen. Dan heb je de halve wedstrijd al gewonnen.' Epko Runia, hoofd collectie van het Rembrandthuis, heeft de nieuwe Rembrandt al wel gezien. Maar hij laat zich niet uit over het schilderij. 'Het werk is op een betrouwbare manier onderzocht en door zestien experts, onder wie Ernst van de Wetering, als een Rembrandt erkend. Daarmee is het heel wat sterker onderbouwd dan veel andere toeschrijvingen. Ik zie geen reden eraan te twijfelen dat het een Rembrandt is.' Het is natuurlijk een 'blunder' dat veilinghuis Christie's in Londen het schilderij niet heeft laten onderzoeken, zegt kunstadviseur Jop Ubbens, tot voor enkele jaren directeur van Christie's Nederland. "Ze hadden in ieder geval Ernst van de Wetering, de grote Rembrandt-deskundige, moeten bellen. 'Maar er zijn wel verzachtende omstandigheden', meent Ubbens. 'Het veilinghuis heeft de afgelopen jaren grote reorganisaties doorgevoerd, vooral ten gunste van de afdeling hedendaagse kunst, omdat in die sector tegenwoordig het grote geld wordt verdiend. Daardoor zijn er specialisten oude kunst vertrokken.' Is Ubbens er zelf van overtuigd dat het inderdaad van de grote meester is? 'Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, afgaand op alles wat Six heeft gedaan aan onderzoek. Maar honderd procent zekerheid is er nooit.'