Het ironische oog van straatfotograaf Owen Schumacher werkt het liefst vanuit de anonimiteit

"Het heeft iets melancholieks, ook door dat groene regenkapje. Komt de man hier elke dag, weet hij al wat hij bestellen wil?"

© Owen Schumacher

Schumacher maakte naam met de satirische tv-programma's 'Kopspijkers' en 'Koefnoen', waarin hij bekende Nederlanders persifleerde. Samen met Paul Groot schreef hij ook alle sketches. Nu manifesteert hij zich als straatfotograaf met 'De stad als podium', een expositie in Den Haag.

"Ik kijk al twintig jaar goed rond op straat, vooral naar mensen", zegt Schumacher. "Ik dacht vaak: dáár kan ik iets mee voor Koefnoen, dat is het begin van een sketch." Een oude veteraan, onderweg met straffe wandelpas en een linnen tasje in zijn hand: waar gaat die heen?

"Ik heb altijd veel gefotografeerd, maar die duizenden foto's verdwenen op mijn harde schijf. Sinds vorig jaar zet ik ze op Instagram, elke dag één. Als fotograaf heb ik inmiddels mijn eigen stijl ontwikkeld: vaak leg ik het beginpunt van een mogelijke sketch vast, een situatie die me raakt of een binnenpretje geeft.

"Zoals de straatartiest die verkleed is als indiaan. Kijk je hem op de rug, dan zie je zijn Calvin Klein onderbroek."

Hij noemt zijn kijk op de wereld ironisch-empathisch: "Met zo'n blik maakten we ook Koefnoen. We waren nooit keihard cynisch, we straalden eerder uit: ach god, wat zijn we toch allemaal sukkels." Dat zijn foto's - vaak snel, in the heat of the moment gemaakt - geen afgeronde sketches hoeven te worden, vindt hij juist prettig: zo blijven ze open voor ieders fantasie.

Vorig jaar had Schumacher zijn eerste straatfoto-expositie in zijn woonplaats Amsterdam, nu zijn tweede in Den Haag. Inspireert de ene stad hem meer dan de andere?

"In Amsterdam is het, met al die toeristen op straat, makkelijker om vanuit de anonimiteit te werken. Dat vind ik prettig, ik wil als fotograaf liefst niet gezien worden. In Den Haag moest ik wel iets langer zoeken voordat ik me op mijn gemak voelde."

Dagelijks een foto op Instagram, vanaf begin september uit Polen: @schumacherowen

Expositie 'De stad als podium', tot en met 7 september in Atrium Den Haag, www.atriumcityhall.nl.

