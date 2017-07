Het iconische 'zwaard van Ommerschans' komt terug naar Nederland

De Vereniging Rembrandt had zekerheidshalve een miljoen euro gereserveerd als steun voor de aankoop van dit prehistorische zwaard op een veiling van Christie's in Londen. Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden wilde het hoe dan ook bemachtigen. Het aast er al negentig jaar op. Met de royale bijdrage van de vereniging moest dat lukken. Bij gebrek aan andere serieuze gegadigden hamerde de veilingmeester al af bij 550.000 euro. Dat was nog ruim drie keer de richtprijs, maar ook een onverwachte 'meevaller'. De vereniging, die 40 procent van de prijs wilde bijdragen, betaalt nu 220.000 euro.

De zes zwaarden eindigden ze als offer in rivieren, venen en moerassen, waar contact met goden en voorouders kon worden gelegd.

Niet om te vechten Termen als 'spectaculair' en 'eeuwigheidswaarde' schetsen het belang van dit zwaard. Het gaat om het 3500 jaar oude 'zwaard van Ommerschans', de belangrijkste vondst uit de Nederlandse bronstijd (2000-800 voor Christus). Het geldt als een van de meest zeldzame, bijzondere stukken uit de Nederlandse en Europese prehistorie. Het 68 cm lange zwaard maakt deel uit van een groep van zes 'reuzenzwaarden', die waarschijnlijk door dezelfde bronsgieter zijn gemaakt. Het zijn geen zwaarden om mee te vechten: ze zijn niet geslepen, te groot en te zwaar. Ze hadden een ceremoniële of religieuze functie, bedoeld om te imponeren met hun formaat en schoonheid. Alle zes eindigden ze als offer in rivieren, venen en moerassen, waar contact met goden en voorouders kon worden gelegd. De zwaarden zijn bijna identiek, maar dat van Ommerschans is het meest indrukwekkende en gave. Het werd tussen 1894 en 1900 gevonden op een landgoed in Overijssel. Het zwaard van Ommerschans is binnenkort te zien in de Tempelzaal. © TR BEELD

