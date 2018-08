Het Huis van Zessen ís een dijkhuisje, maar dan in een strakke jas

Eigenlijk had ze nog de ramen willen zemen, zegt Greet Meijdam. Ze is net terug van vakantie en heeft 'het huis' nog niet op orde. Maar het ziet er piekfijn uit. Al 28 jaar leidt Meijdam met nog enkele vrijwilligers bezoekers rond in het Huis van Zessen aan de West-Kinderdijk in Alblasserdam.

Tijdens een fietstocht door de polders van de Alblasserwaard viel het oog op dit strakke dijkhuis met knalgele voordeur en blauwe en rode kozijnen. Het is een museumhuis, gewijd aan de architect en stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren (1897-1988) die het ontwierp en iets verderop aan deze dijk opgroeide.

Van Eesteren is vooral bekend door zijn functionalistische stedenbouwkundige ontwerpen, waaronder het uitbreidingsplan (1934) voor Amsterdam. Ook maakte hij in 1923 samen met Gerrit Rietveld en Theo van Doesburg in Parijs de legendarische expositie over De Stijl: een mijlpaal in de ontwikkeling van de moderne kunst en architectuur.