Het houdt maar niet op in 'Acquitted': wéér verdenkt heel het dorp Aksel

In het tweede seizoen van 'Acquitted' zijn we terug in Linfjord, het schitterend aan een fjord gelegen plaatsje in Noorwegen. In het eerste seizoen zagen we hoe Linfjord in de ban was van een moord van twintig jaar geleden. Aksel Nilsen Borgen (Nicolai Cleve Broch), het achttienjarige vriendje van de vermoorde Karine Hansteen, werd verdacht, opgepakt en vrijgelaten bij gebrek aan bewijs.

Aksel vertrok naar Singapore en bouwt een leven op als succesvol zakenman met vrouw en zoon. In het eerste seizoen zagen we hem teruggaan naar Linfjord om met buitenlands geld een fabriek te redden. Maar het dorp blijkt de moord niet vergeten. Vrijwel iedereen heeft zijn twijfels behouden. Wat is er twintig jaar geleden gebeurd? Tergend lang houden de makers ons - en Aksel - in spanning. Maar na tien afleveringen weten we eindelijk wie de moordenaar was en kan Aksel opgelucht verder met zijn leven.

Aan het eind denken we opnieuw te weten wie Karine vermoorde

Maar dan komt er een seizoen 2. Waar zal dat nog over kunnen gaan? We weten immers wie de moord heeft gepleegd. Dat blijkt heel eenvoudig: de dader trekt zijn bekentenis in. Zijn vrouw, die als enige naast Aksel de bekentenis heeft gehoord, gaat achter haar man staan. En weer is Aksel degene die wordt verdacht.

Het is een nogal teleurstellend begin van dit tweede seizoen. In seizoen 1 waren veel interessante personages en intriges geïntroduceerd. Stof genoeg voor nieuwe ontwikkelingen. Om dan teruggeworpen te worden op die ene nogal uitgekauwde moord van lang geleden is een tegenvaller. Weer die machteloosheid van Aksel, weer datzelfde wantrouwen in Linfjord.

Je kijkt je ogen uit Gelukkig heeft Acquitted een heel behoorlijke cast. Aksels broer Erik (Tobias Santelmann) is een intrigerende mengeling van zelfkant en zorgzaamheid. Lars Hansteen (Henrik Rafaelsen), broer van het slachtoffer, was al een loser, maar als hij in de alcohol vlucht, wordt hij heerlijk tragisch en verlopen. Eva Hansteen (Lena Endre), de moeder van de vermoorde Karine, is heel overtuigend als de manipulerende koningin van de gemeenschap. En dan Aksel zelf. Niet het doorsnee sympathieke slachtoffer, maar een man om afwisselend medelijden mee te hebben en afkeer voor te voelen. Het eeuwige wantrouwen van dorpsgenoten vreet aan hem. Zelfs zijn verwarde moeder blijft hem beschouwen als de moordenaar. Pogingen zijn onschuld te bewijzen worden steeds fanatieker. Daar wordt hij behoorlijk egocentrisch van. Zijn agressie houdt hij niet altijd in bedwang. Zelfs niet bij Amina Sahir (Amrita Acharia), de juriste die aan zijn kant staat. Nicolai Cleve Broch is de onbetwiste ster van de serie. Seizoen 2 viert net als seizoen 1 het Noorse landschap. Het uitzicht over de fjord, de prachtige huizen, het onherbergzame sneeuwlandschap: je kijkt je ogen uit. We zoeven in auto's langs de fjord, we nemen de pont naar de overkant of zoeken een berghut op middenin de sneeuw. Aan het eind denken we opnieuw te weten wie Karine vermoorde. En er is een nieuwe moord gepleegd. Stof genoeg voor een derde seizoen. Acquitted 2 is verkrijgbaar op dvd. Bekijk hier al onze recensies van tv-series.

