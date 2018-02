Het Holland Festival neemt zijn eigen thema erg serieus

Zakelijk directeur Annet Lekkerkerker neemt vanaf het volgende festival ook de artistieke leiding voor haar rekening. Daarin zal ze in ieder geval voor het festival van 2019 worden bijgestaan door twee associate artists die zich aan het festival committeren: de Zuid-Afrikaanse beeldend kunstenaar, filmer en theatermaker William Kentridge en de Congolese choreograaf Faustin Linyekula.

Lees verder na de advertentie

Internationaal wil het Holland Festival zijn, en dat lukt met deze twee namen behoorlijk goed. Ook gezien de voorstellingen uit alle windrichtingen op het komende festival. Daarom had Mackenzie haar speech best in het Engels kunnen houden. Het valt op zich te prijzen dat ze ons toesprak in het Nederlands, voorlezend vanaf papier. Maar Nederlandse woorden blijken soms toch schrikbarend moeilijk uit te spreken.

Sowieso was de mengelmoes aan talen een struikelblok. De Frans-Vietnamese theatermaakster Caroline Guiela Nguyen werd over haar voorstelling 'Saigon' ondervraagd in het Engels. Haar antwoorden kwamen in het Frans, die dan weer in het Nederlands werden vertaald. Internationaal.

Overigens vroeg ik me wel af of 'Saigon' - een hit vorige zomer op het theaterfestival in Avignon - hier in Nederland wel aan zal slaan. De thematiek over de pijnlijke relatie tussen Vietnam en de voormalige Franse kolonisator staat misschien wel erg ver van ons af. Een hit in Avignon is beslist geen garantie voor een hit hier.

De grenzen van toelaatbaar gedrag werden opgezocht toen enkele zangers/acteurs zich poedelnaakt uitkleedden