We zitten daar tenslotte niet voor niks. Vervolgens ga ik geduldig op mijn beurt zitten wachten, terwijl ik een tijdschrift lees. De mijne heeft een flinke, maar volstrekt bij elkaar geraapte stapel: veel Elseviers maar daartussendoor Happinez, Runners, Eigen huis en andere periodieken die ik van huis uit niet ken en die hier ook toevallig terecht lijken gekomen. Ook zitten er stripboeken in de stapel, 'Suske en Wiske: Tante Biotica', en dunne kinderboeken, 'Vijf brandweermannetjes', 'Kriebelpoten' van Hans Post en Irene Goede.

Lees verder na de advertentie

Tijddoders: alles is goed zolang het de tijd maar doodt en jouzelf niet. Maar waar is het quintessentiële doktersblad: Arts en Auto? Bestaat het nog, of is het door de groene en gezondheidsgolf weggesaneerd? Straks even aan de dokter vragen. Die heeft geloof ik liever dat ik zijn folders lees 'Weet u alles over diabetes?' 'Onderzoek naar Lyme en andere tekenziekten', 'Help mij rookvrij opgroeien'. Cris de coeur uit de gezondheidswereld.

Er ligt toevallig ook een exemplaar van Trouw op tafel, van afgelopen woensdag. Ik lees mijn eigen stuk over Philip Roth, zomaar twee hele pagina's met levensgrote foto, dat overkomt me niet vaak meer. Het lezen van eigen stukken is geen favoriete bezigheid van me, meestal geloof ik het wel. Het heeft iets wonderlijks om je eigen schepping te bestuderen, alsof je op de WC... enfin, laat ik het daar maar bij houden.

Ik kijk om me heen, probeer te peilen wat iedereen heeft. Aambeien, neerslachtig, gek bobbeltje