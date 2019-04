Het grote charisma van de sekteleider

Hij wordt bepaald niet gastvrij ontvangen, de politieagent in de horrorfilm ‘The Wicker Man’ (1973). Na een lange reis per watervliegtuig landt hij voor de kust van een afgelegen Schots eiland. U hebt hier niets te zoeken, roepen mannen op de kade; ze hebben verweerde, onvriendelijke koppen. Toch zet de politieagent voet aan wal, hij zoekt een 12-jarig eilandmeisje. Volgens een anonieme tipgever is ze vermist.

Geleidelijk aan wordt hem duidelijk dat de eilandbewoners zich onder leiding van de duistere Lord Summerisle hebben bekeerd tot een heidense godsdienst, waarbij fallische symbolen worden aanbeden en mensenoffers worden gebracht. Het lieflijk ogende eiland – ongerept gras en witte huisjes – wordt een hachelijke plek voor de agent.

Let’s talk about Sects

Sektes als in The Wicker Man vormen al bijna een eeuw een inspiratiebron voor filmmakers. Reden voor het jaarlijkse Imagine Film Festival in Eye Amsterdam om er een programma aan te wijden: ‘Let’s talk about Sects’. Met daarin aandacht voor een belangrijk moment in de geschiedenis van de sektefilm: 8 augustus 1969. Op die dag drong de Manson Family het huis binnen van regisseur Roman Polanski en actrice Sharon Tate. Ze vermoordden Tate en vier andere aanwezigen, in opdracht van de beruchte sekteleider Charles Manson (1934-2017). De seriemoorden inspireerden een hele reeks films, de meest recente is Quentin Tarantino’s ‘Once Upon a Time in Hollywood’, die aankomende zomer in de Nederlandse bioscopen draait. Met Leonardo DiCaprio als de buurman van actrice Sharon Tate.

Al ruim voor de Manson-moorden hadden filmmakers de sekte in het vizier. Zo verscheen in 1934 ‘The Black Cat’, de eerste film over een satanische sekte. Daarin dreigt een pasgetrouwde vrouw te worden geofferd in een satanisch ritueel. Echt eng werd het in 1968 met de psychologische horror ‘Rosemary’s Baby’ (van Polanski), waarin een net bevallen vrouw steeds sterkere vermoedens heeft dat vrienden en buren haar baby willen offeren aan de duivel.

Onze focus ligt op de sekte met de charismatische leider, op groepsdruk en psychologische beïnvloeding Lauren Murphy, programmeur Imagine Film Festival

Dankzij Rosemary’s Baby is satanisme waarschijnlijk een van de bekendste tradities in de verbeelding van sektes. Maar op die duivelse variant richt Imagine zich niet, vertelt programmeur Lauren Murphy. “Onze focus ligt op de sekte met de charismatische leider, op groepsdruk en psychologische beïnvloeding, iets wat mij persoonlijk al jaren fascineert. Sektes lijken voor veel mensen misschien ver van hun bed, maar een deel van het publiek vindt de saamhorigheid en geborgenheid ervan stiekem heel aantrekkelijk. Sektes strikken mensen met grote verhalen en ook dat is heel aantrekkelijk, zowel voor potentiële volgelingen als voor filmmakers.”

Beeld uit ‘Rosemary’s Baby’ (1968) © rv

Dat komt ook doordat de samenleving ‘onttoverd’ is geraakt, zegt Murphy: magische en religieuze elementen zijn goeddeels verdwenen. “Mensen willen de grote vragen beantwoord zien. En sektes handelen in grote vragen. Vergeet niet: de aantrekkingskracht van sektes begint vaak met liefde, ook al eindigt die verhouding vaak met indoctrinatie en angst. Of angst en liefde gaan door elkaar lopen, en dat is natuurlijk goud voor filmmakers. Al moet ik wel zeggen dat er maar weinig films zijn die echt het psychologische mechanisme van de verleiding van sektes en het charisma onderzoeken. ‘The Master‘ (2012) van Paul Thomas Anderson is een van de betere. Voor de meeste filmmakers betekenen sektes vooral spektakel.”

Horrorfilms zijn eigenlijk een soort sektebarometer, zegt regisseur Martin Koolhoven, die ook een bijdrage levert aan het Imagine-programma: je kunt er de angst van het moment aan aflezen. Zo verscheen vlak voor The Wicker Man de cultfilm ‘Deliverance’ (1972) van John Boorman. In beide films worden stedelingen slachtoffer van plattelandsbewoners die wraak nemen op de nieuwsgierige buitenstaanders. Een angst die mogelijk onder invloed van de Tate-moorden is gegroeid, want voordat ze hun misdaden begingen, leefden de leden van de Manson Family op een afgelegen ranch ergens in Californië.