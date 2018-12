Het grootste culturele centrum ter wereld ligt in Taiwan en is een toonbeeld van technologische ontwikkeling

Pats. Pats. Architect Yunying Chie klapt in haar handen, het geluid kaatst terug via de wanden. We zijn in Kaohsiung, een stad van 2,8 miljoen inwoners in de zuidelijkste punt van Taiwan, en we staan op Banyan Plaza, een overkapte openbare ruimte midden in het gloednieuwe National Kaohsiung Centre for the Arts. Het gebouw is van opzij een golvende witte wafel, van bovenaf een strakke rechthoek van 223 bij 157 meter. Aan de buitenkant leunt er een amfitheater tegen de rand, binnenin huizen vier muziek- en theaterzalen. Een openbaar gangenstelsel slingert er dwars doorheen, mensen wandelen en joggen er of doen er hun tai-chi-oefeningen. Het complex is de grote trots van de Nederlandse architect Francine Houben en haar architectenburo Mecanoo. En inmiddels ook van de inwoners van Kaohsiung.

Alles moest kloppen

“Dat klappen, dat deed de akoestiekexpert ook altijd”, legt Chie uit. “In de concertzalen natuurlijk, maar ook hier in de openbare ruimtes moest het geluid goed zijn.” Alles moest meer dan goed zijn aan dit project. Twaalf jaar heeft Mecanoo eraan gewerkt, met honderden technici, experts vanuit de hele wereld, lokale bouwvakkers, aannemers en onderaannemers. Veel financiële winst was er niet aan te halen. Zulke projecten doe je uit idealisme, vertelde Houben eerder in een documentaire over haar werk. De ruimte waarin we staan is al een jaar langer toegankelijk, half oktober werd het gebouw feestelijk ingehuldigd.

Chie vormt samen met een ingenieur de laatste vaste bemanning (of eigenlijk bevrouwing) van Mecanoo's Taiwanese afdeling; ze werd speciaal voor deze opdracht aangenomen. Hun kantoortje zit in een voormalige legerbarak op vijf minuten lopen van Banyan Plaza. De vierkante lap grond van 64 hectare waarop het muziekcomplex is gebouwd, was immers jarenlang een militair terrein, ontoegankelijk voor de bewoners van de snel uitdijende stad. Vanaf het moment dat in China de nationalistische Kuomintang de strijd verloor tegen de communisten in 1947, en zich terugtrok op Taiwan, was er continu oorlogsdreiging met China. In 1987 werd de staat van beleg opgeheven, pas in 2008 kon je voor het eerst direct met het vliegtuig van de Volksrepubliek naar Taiwan, dat zich, lekker verwarrend, ook wel de Republiek China noemt.

Het idee voor zo'n groot concertzalencomplex, waarvoor de centrale regering de opdracht gaf, is een gevolg van economische ontwikkelingen, vertelde Friso van der Steen, technisch directeur van Mecanoo, eerder in Delft. Taiwan was lange tijd een belangrijk productieland. Na Japan, Singapore en Hongkong is Taiwan inmiddels het rijkste land van Azië. Door de groeiende welvaart wil het met cultuur andere accenten leggen. Nu het drie serieuze concertzalen heeft zullen, zo is de hoop, internationale gezelschappen makkelijker besluiten Taiwan op te nemen in hun tournee.

© iwan baan

De Taiwanese regering schreef dus een prijsvraag uit voor een ontwerp van die concertzalen. Toen Francine Houben het terrein verkende om een voorstel te maken, was ze onder de indruk van de banyanbomen. Bomen met luchtwortels die, als ze niet gesnoeid worden, en dat deed het leger niet, uitgroeien tot kleine bouwwerken: de wortels vormen een plateau van soms wel een meter hoog als sokkel voor de stam, de kruin strekt zich laag en breed uit, zodat meerdere bomen ronde ruimtes vormen.

Planten en bomen worden gekoesterd in Taiwan. Op drukke straten staan potjes met planten in de galerijen, bomen met te zware takken krijgen steun van ingenieus gevlochten bamboestokken. In het najaar, eind november is het relatief koel, zo rond de 25 graden, maar in de zomer kan het met de hoge luchtvochtigheid erg benauwd worden, en dan is de schaduw van de bomen onmisbaar. Maar ook zonder zon zoeken de Taiwanezen de bomen op. 's Ochtends vroeg, voordat het te warm wordt, verzamelen de grotestadbewoners zich in de parken en doen ze hun tai chi-oefeningen, na zonsondergang stromen de mensen naar buiten om te eten, voor meer tai- chi en straattheater.