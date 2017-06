Het gif-bestand is al dertig jaar oud, maar we kibbelen nog steeds over de uitspraak

Of we nu filmpjes van schattige poesjes willen versturen of video’s van domme blunders of leuke tv-fragmenten, met een gifje kan en gebeurt het allemaal. Het gif-bestandsformaat bestaat deze week dertig jaar en heeft zich steeds verder ontwikkeld als het perfecte vehikel om in online conversaties met een filmpje van een paar seconden te reageren en te laten zie hoe je je voelt. Ideaal wanneer je daar de juist woorden niet zo gauw voor kunt vinden of überhaupt geen zin hebt om die te zoeken.

Het gebruik van gifjes is alleen maar makkelijker geworden. Wie in Whatsapp of Slack (een soort Whatsapp voor op het werk) ergens op wil reageren, hoeft alleen nog maar een zoekterm in te vullen en kan vervolgens kiezen uit talloze relevante gifjes. Een volledige zin formuleren was nog nooit zo overbodig.

Dat maakt sommige mensen ook weer ongerust. “Natuurlijk, iedere generatie ziet de opkomst van een nieuw medium als het einde van de intelligentie”, schreef journalist Kevin Maney in Newsweek. “Maar toch, er lijkt een lange ontwikkeling gaande: weg van complexe gedachten en richting woordeloos gegrom – een complete de-evolutie van taal.”

Desondanks vormt het gifje vooral in Angelsaksische gebieden al decennialang het middelpunt van een nauwelijks in hevigheid afnemende taalkundige discussie: hoe spreek je dat uit, gif? Is het een harde g, zoals in grateful? Gif is immers een afkorting voor Graphic Interchange Format. Of is het een zachte g, zoals in generous?

Steve Wilhite, de uitvinder van de gif, ergert zich al jaren aan de discussie. “De Oxford English Dictionary (de Britse Dikke van Dale, red.) accepteert beide uitspraken. Maar zij hebben het fout”, zei hij in de New York Times. “Het is een zachte g, je spreekt het uit als [djif]. Einde verhaal.”

Wilhite bedacht de gif in 1987, vier jaar voor het internet publiek toegankelijk werd. De eerste websites en modems waren veel te traag om snel video’s te bekijken. Het zou destijds ongeveer veertig minuten hebben geduurd om een gemiddeld YouTube-filmpje van twee minuten te laden. Dankzij het gifje kon je plaatjes met wel 256 kleuren opslaan als kleine bestanden die toch snel verstuurd konden worden. Later werd die techniek ook toegepast op video’s.

Het eerste bewegende gifje.

Eerst werden gifjes nog voornamelijk gebruikt als illustraties. Websites in de jaren negentig stonden bol van bewegende logo’s, dansende bananen en draaiende ‘under construction’-borden.

Waar de gifs van toen nu vooral ontstellend lelijk lijken, worden gifs tegenwoordig ook gebruikt voor artistiekere producties, zoals cinemagraphs, waarbij slechts één element in de afbeelding beweegt. De gif kan op eigen benen staan. Hoe lang nog, dat is de vraag, want onze internetverbindingen zijn veel sneller geworden en er zijn tegenwoordig betere technologieën om korte filmpjes te tonen. Maar deze generatie zal het gifje voorlopig niet vergeten.

