Het gevaar achter de muur

Een muur van rode bakstenen verdeelt dit prentenboek, precies over de naad, in tweeën. De lezer kan volgens het prikkelende theaterprincipe van de vierde wand aan beide zijden meekijken. Aan de ene kant vertelt een kind in ridderharnas opgetogen dat de muur hem (of haar, kan ook) beschermt tegen het gevaar aan de andere kant, waar zich inderdaad een paar enge, wilde beesten ophouden. Zijn kant is veilig, meldt hij tevreden. Maar is dat wel zo?

Al is het nergens in online interviews terug te vinden, het kan niet anders of de Ameri­kaan­se tekenaar Jon Agee heeft hierbij aan Trumps muur gedacht. Zo niet, dan doen volwassen (voor)lezers dat wel en krijgt het boek een politieke lading, terwijl de moraal toch blijft afgepast op kinderen.

De tekst had ook weggelaten kunnen worden, dat was nog sterker geweest

Terwijl de naamloze hoofdpersoon – veelzeggend veilig uitgedost dus – op een ladder klimt om een ontbrekende steen op z’n plek te duwen, heeft hij niet in de gaten dat onder hem water begint te stijgen. Aan de andere kant lijken de wilde beesten, gestapeld als de Bremer stadsmuzikanten, toch niet zo gevaarlijk als gedacht: ze schrikken van een muis, donderen omver en gaan ervandoor. Dat maakt het bekijken van dit prentenboek vooral zo leuk: de ridder ziet niet wat er onder hem en achter de muur gebeurt, de lezer wel.

Staredown Als het water hem eenmaal letterlijk aan de lippen staat, is aan de andere kant een vervaarlijke reus met een knots verschenen (de vertaling ‘monster’ strookt niet met zijn uiterlijk). Dat die het riddertje over de muur heen opvist, is behoorlijk spannend, al zien volwassenen de boodschap natuurlijk allang aankomen: de gevaarlijke kant van de muur is helemaal niet zo gevaarlijk. Zo maakt Agee een punt over onterechte angst voor het onbekende, zonder dat het zwaar wordt. Integendeel, de tekeningen bevatten grappige details: de staredown tussen de reus en de muis, vissen die door steeds grotere vissen worden opgegeten, de dommig-verbouwereerde blik van de reus. Agee schilderde handmatig kleurvlakken en scande die om er digitaal figuren uit te knippen. Die collagevorm, de eenvoudige beelden en de witruimtes, roepen werk van Leo Lionni in herinnering. De minimale tekst stoort niet, maar had na een paar aanpassingen in de tekeningen ook weggelaten kunnen worden – dat was nog sterker geweest. Jon Agee

De muur in het midden van het boek

Vert. Studio Bos. Leopold; 42 blz. € 15,99. Vanaf 4 jaar.

