Het geheim van deze Spinazietaart: een flinke dot verse kruiden en citroenrasp

Een lange zomer is helemaal niet erg als je een bioscooppas hebt. Je betaalt maandelijks een vast bedrag en kunt dan onbeperkt naar de film.

Vooral overdag mag ik graag spijbelen in een donkere filmzaal, ten volle genietend van het eigenbaasprincipe. Gelukkig zit er een bioscoop met negen zalen op luttele wandelminuten van mijn huis. Bijkomend voordeel: als je ‘gratis’ naar de film gaat, is het minder wikken en wegen, recensies spellen, tips van vrienden aanhoren, zullen we wel, zullen we niet, welnee, je gáát gewoon. Aldus zie je veel meer pareltjes dan je ooit voor mogelijk had gehouden. De pret begint al bij het voorprogramma: een carrousel van promotiefilmpjes van ondernemers uit de buurt, de ene nog aandoenlijker dan de andere. Denk aan een witgoedzaak, scooterwinkel, kapper of café met poolbiljart. Ook veel kleine buurtrestaurantjes vinden dit kennelijk de uitgelezen manier om zichzelf onder de aandacht te brengen.

Karin Luiten. © Jorgen Caris

De Griek toont een duizelingwekkende hoeveelheid hapjes, de Nepalees gooit zijn twee snoezige dochtertjes in klederdracht in de strijd, bij de Italiaan krijg je zelfs gratis koffie op vertoon van je filmkaartje. Vol aanbevelingen als ‘Onze authentieke gerechten worden bereid met verse ingrediënten’. Tja, waar anders mee? Nog nimmer heb ik ook maar één van de adverteerders bezocht. Maar ja, hoe gaat dat? Dan heeft Zomertijd dit jaar een Europa-serie, en word je je weer bewust van het zwarte gat dat Griekenland heet - in mijn geval.

De laatste keer dat ik die zonnige archipel bezocht, was de Akropolis nog in aanbouw, dus kunt u nagaan. Toch wil ik u op deze plek verluchtigen met smakelijke Griekse anekdotes en een dito bijpassend recept. Dus ik toog naar de film-Griek, waar ik me ineens weer herinnerde hoe lekker spanakopita toch is. In restaurants zijn het doorgaans van die kleine fröbelflapjes, maar ik maakte één grote, huiselijke spinazietaart. Het geheim is een flinke dot verse kruiden en citroenrasp.