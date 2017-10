Het gedicht als bommelding

(…) ik zal blijven zingen

als dankzij mij ook maar één jonge kerel

de nuances van zijn navel leert lezen.

Lees verder na de advertentie

Die uitspraak doet vermoeden dat Dangre (1987) een pleidooi voor navelstaren houdt. Toch is dat slechts zeer ten dele waar. Zeker, hij dicht over het schrijven, en hoe hij wat afzijdig van de maatschappij, zit te ‘spelen in de hoeken van de taal’. Maar dat levert meer op dan melancholische mijmerij. Als het aan Dangre ligt, is elk gedicht zoveel als een ‘bommelding’.

‘Nacht en navel’ heet zijn nieuwe bundel - de titel roept associaties op met ‘Nacht und Nebel’, de speciale kampen voor verzetsstrijders in Nazi-Duitsland.