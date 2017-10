Het gebrek aan kleur in de Nederlandse letteren ligt gevoelig. Bijzonder gevoelig

Het is een witte wereld, die van de Nederlandse literatuur. Schrijvers, uitgevers, redacteuren, recensenten en ongetwijfeld ook de meeste lezers: ze zijn spierwit of lelieblank. Is dat een onwenselijke situatie?

Ja, zal het vanavond klinken op het Amsterdamse Read My World-literatuurfestival.

Onder het motto 'Kraak de canon' zal onder andere auteur Karin Amatmoekrim vertellen dat het scheef zit, dat er te weinig kleur doordringt binnen de Nederlandse letteren. Het onderwerp ligt bijzonder gevoelig want Amatmoekrim, en ook een andere spreker op het festival, wil niet met haar opvatting over het onderwerp in de krant.

Wat die opvatting is mag duidelijk zijn, zo blijkt uit een stuk dat ze schreef in De Groene Amsterdammer onder de kop 'Een monoculturele uitwas' (augustus 2015). Daarin schrijft ze onder meer dat de praktijk 'monotoner' is dan die volgens haar zou moeten zijn: 'Terwijl de wereld beduidend is veranderd, ook de wereld binnen onze grenzen, bijt de Nederlandse literatuur zich onveranderd vast in het eigene'.

Canon

Dat 'eigene' weerspiegelt zich in bijvoorbeeld de Canon van de Nederlandse literatuur, een in 2002 opgestelde lijst van boeken en auteurs. Daar staan grote namen op, van Couperus tot Reve, en van Haasse tot Blaman, maar wel allemaal Witte Reuzen. En dat, zo stelt de organisatie van Read My World op de website, 'na eeuwen van migratie en (de)kolonisatie'.

Gelukkig krijgt het mul­ti­cul­tu­ra­lis­me in de publieke opinie nu ook een stem

Literair historicus René van Stipriaan stelde de lijst destijds samen aan de hand van een enquête onder de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. "De discussie ging toen nog over de vraag of er wel of geen Vlamingen in de canon moesten. Gelukkig krijgt het multiculturalisme in de publieke opinie nu ook een stem, dat is alleen maar goed", zegt Van Stipriaan.

Bovendien, zo stelt hij, is zo'n lijst pas veranderlijk op de langere termijn. "We kunnen pas over twintig of dertig jaar zeggen of en welke gekleurde literatuur daar op komt te staan."

En dat gaat gebeuren, denkt hij. Met auteurs als Kader Abdolah, Abdelkader Benali, Astrid Roemer, Hafid Bouazza, Özcan Akyol dienen, laten we zeggen, die Zwarte Reuzen zich al aan. "Een roman als 'Bruiloft aan zee' van Abdelkader Benali is een juweel, die is potentieel canoniek. Anton de Kom en Frank Martinus Arion zijn al wat ouder, maar ik zie ook hen wel op die lijst belanden. Ik ben er niet pessimistisch over."