Het Franse debat was als een bokswedstrijd zonder scheidsrechters

Voor ons Nederlanders was het resultaat van de voetbalontmoeting natuurlijk feest: Ajax won met 4-1. Maar wie even later afstemde op dat andere strijdperk met de twee overgebleven Franse presidentskandidaten, zag een soort vuile bokswedstrijd. Met scheidsrechters wier handen op de rug gebonden waren: de journalisten die als gespreksleiders fungeerden mochten niet ingrijpen. Ze konden alleen wat bijsturen vanaf de zijlijn, zo nu en dan proberen het onderwerp te veranderen en de klok in de gaten houden. Beide kandidaten moesten ongeveer even lang aan het woord komen.

“Toch zullen we meer zijn dan een doorgeefluik hoor,” zo hadden de debatleiders Nathalie Saint-Cricq en Christophe Jakubyszyn zich bij voorbaat verdedigd in kranteninterviews. Maar zelfs dat zat er niet in. Het 'debat' werd een woeste dans tussen twee kemphanen, die tot op het bot gingen. En soms eindeloos door elkaar heen spraken. Een verhitte Saint-Cricq probeerde de twee kandidaten nog wel uit elkaar te halen, maar haar collega Jakubyszyn leek bevroren. Op Twitter lanceerden kijkers een soort Amber-alert: “We zijn op zoek naar twee journalisten, verdwenen sinds negen uur vanavond”. En: “Beste journalisten, als we jullie moeten bevrijden, knipper dan twee keer met je ogen.”

Schamen

Nu is de felle gevechtstactiek van Macron en Le Pen wel te begrijpen, want bij de verkiezingen in Frankrijk is het alles of niets The winner takes all, de verliezer kan alleen zijn wonden likken. Nederlandse lijsttrekkers hebben tijdens een debat in hun achterhoofd dat ze na de verkiezingen misschien om de coalitietafel moeten met hun tegenstander, in Frankrijk is het een gevecht tot de dood erop volgt. Je kunt je afkeer van elkaar helemaal uitspelen. ‘Jij bent gewoon een onbetrouwbare bankier, Emmanuel.’ ‘En jij bent te dom voor woorden, Marine’.

Deze videoscheidsrechter haakte om 22.54 uur vroegtijdig af. Ik had na bijna twee uur genoeg van de hautaine Macron en de spartelende Le Pen. Op internet trof ik veel net zo vermoeide Franse vrienden, zich schamend voor beide kandidaten. Balend dat ze wel op Macron móeten stemmen - want Le Pen, jamais. Het aantal niet- of blanco stemmers kan wel eens hoog worden.

