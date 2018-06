Het Financieele Dagblad behaalt de hoogste oplage ooit, dit is het geheim van het succes

Het was een 'historische mijlpaal', volgens de uitgever, toen de betaalde oplage van Het Financieele Dagblad vorige maand de grens van 85.000 abonnees passeerde. De oplage van de papieren krant is de laatste jaren vrijwel stabiel gebleven. Die schommelde tussen de 45.000 en 46.000 exemplaren. Maar het aantal lezers dat een digitaal abonnement op het FD nam, steeg in een paar jaar tijd naar 41.000.

Het was voor het eerst sinds de oprichting van een voorloper van het FD in 1796 dat de krant zoveel betalende lezers aan zich wist te binden, zegt Mildred Hutten, marketing directeur van de FD Mediagroep. De krant maakt zich nu op de honderdduizend lezers te behalen, stelt ze. De krant profiteerde de laatste jaren onder meer van het gunstige economisch tij en de stijgende koersen op de beurs.

Zalmroze

Het FD was een van de eerste kranten in Nederland die zich onderdompelden in de digitale transformatie, zegt Jeroen Smit, onderzoeksjournalist en oud-hoogleraar journalistiek aan de Universiteit van Groningen. Tegelijkertijd bleef het FD investeren in de zo herkenbare zalmroze gedrukte krant. Die combinatie van papier en online blijkt te werken, zegt Smit.

Hij voorspelde jaren geleden dat de papieren krant over vijf of tien jaar niet meer zou bestaan. Daar komt hij nu gedeeltelijk op terug. "Ik was te pessimistisch, de krant is niet ten dode opgeschreven." Al gelooft Smit nog steeds dat de papieren krant binnenkort alleen op zaterdag op papier verschijnt. Maar dat het aantal digitale abonnees van het FD groeit, bewijst volgens hem dat de krant niet onderuit hoeft te gaan door technologische ontwikkeling.

Wereldwijd worstelen kranten volgens Smit met de vraag hoe ze genoeg geld kunnen verdienen met online nieuws, en hoe de balans met nieuws in de papieren krant moet liggen. In het Verenigd Koninkrijk timmert The Guardian aan de weg. De krant onderscheidt zich door onderzoeksjournalistiek en digitale multi-mediaproducties. De website heeft nog geen 'betaalmuur' of paywall ingevoerd, een scherm waardoor alleen abonnees toegang krijgen tot de verhalen en anderen voor het lezen van verhalen moeten betalen. Het betekent dat The Guardian voor zijn voortbestaan deels afhankelijk is van giften.

In de Verenigde Staten heeft The New York Times sinds 2011 een betaalmuur ingesteld. Lezers zonder abonnement kunnen maximaal vijf artikelen gratis lezen. Daarna betalen ze voor het nieuws. Ook bij The New York Times gaat de groei van het aantal digitale abonnees hard. Inmiddels heeft de krant zo'n 2,3 miljoen betalende online-abonnees.