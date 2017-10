Het enige indrukwekkende aan Museum Nieuw Land in Lelystad is de gevel

Lelystad heeft geen aansprekend imago, maar de polderstad - die dit jaar een halve eeuw bestaat - blijkt een alleszins plezierig woonoord met tussen de overwegend typisch Hollandse bebouwing (rijtjeshuizen) volop ruimte en brede groene dreven. Daarboven koepelt een eindeloze hemel, die vandaag van over een bijna lichtgevend IJsselmeer zware wolken vol regen aanvoert. Al kan het centrum een facelift gebruiken, het stadhuisplein oogt niet ongezellig en biedt in ieder geval overdag genoeg vertier. Geen slechte plek om te leven. Naamgever Cornelis Lely (1854-1929) zou er trots op zijn geweest.

Dat begint ook in de rest van Nederland door te dringen. De lang verguisde stad lijkt bezig aan een bescheiden revival: na jaren van krimp stijgt het aantal inwoners weer. De nieuwkomers worden getrokken door de rust, de ruimte, het altijd nabije water én de (nog) betaalbare woningen. Naarmate in de Randstad de huizenprijzen tot krankzinnige hoogte stijgen, komt Lelystad in de beleving van woningzoekenden steeds dichterbij te liggen.

Hoeveel van die nieuwkomers zullen zich realiseren dat ze wonen op wat ooit de bodem was van een bij tijd en wijle behoorlijk woeste watermassa? De strijd tegen de zee zit in het Nederlands collectief geheugen, maar echt beseffen dat je huis, je straat, je stad op een ingepolderde zeebodem is gebouwd, vraagt verbeeldingskracht.

Dé plek die die verbeeldingskracht zou moeten stimuleren, is museum Nieuw Land, uiteraard in Lelystad. Op zijn website trekt het museum een grote broek aan en ronkt: ‘Nieuw Land wil bezoekers actief verleiden om met andere ogen naar Flevoland te kijken’. Dat belooft veel.

Een halve eeuw vóór er sprake was van de Deltawerken - ook een grootse prestatie - was het plan van de ingenieur en politicus Cornelis Lely om de Zuiderzee in te tomen, iets wat de wereld niet eerder had gezien. Pure noodzaak, want de ‘waterwolf’ vrat langzaam maar zeker het kustgebied van de binnenzee op, waardoor op den duur zelfs steden als Utrecht en Amersfoort bedreigd zouden worden.

Jammer, want Nieuw Land heeft wel degelijk een prachtig verhaal te vertellen: het epos van de eeuwige Nederlandse strijd tegen en de overwinning op het water. Het afsluiten, droogleggen en bewoonbaar maken van een binnenzee is een prestatie van formaat waar Nederlanders zelf graag luchtigjes over doen, maar die buitenlanders - terecht - blijft verbazen.

Best aardig, dat introductiefilmpje over de droom van Lely om de Zuiderzee af te sluiten en droog te leggen. Maar dat af en toe ventilatoren gaan draaien om storm te suggereren doet knullig aan. Zo is het hele museum een toonzaal van goede bedoelingen.

Weerstand

Toch was er veel weerstand tegen de plannen. Vanwege de hoge kosten, berekend op 190 miljoen gulden (circa 86 miljoen euro) en omdat de Zuiderzeevissers hun broodwinning bedreigd zagen door inpoldering. Maar Lely greep als minister van waterstaat het momentum toen in 1916 doden vielen bij een grote overstroming en loodste in 1918 zijn Zuiderzeewet door het parlement. De wet werd pas in 2005 ingetrokken, nadat twee jaar eerder duidelijk was geworden dat de beoogde polder Markerwaard er niet zou komen. Lely was, zo maakt het museum ietwat moeizaam duidelijk, een visionair, die ver over zijn graf heen regeerde in het besef dat hij zelf nooit zou meemaken hoe zijn plannen Nederland zouden veranderen.

De vette polderklei bleek een archeologische schatkist van jewelste

De afsluiting en inpoldering van het IJsselmeer is óók het verhaal van tienduizenden anonieme arbeiders die letterlijk met hun poten in de modder de vier Zuiderzeepolders (Wieringermeer, Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland) handmatig vormgaven. Foto’s tonen groepjes polderjongens met de schep in de hand of in een eenvoudige keet verzameld rond een tafel. Een hard en eentonig leven, waarvan in Lelystad nog iets te zien is; wie vanuit het museum de Oostvaardersdijk volgt richting Almere, komt vanzelf bij het voormalig werkeiland waar nog altijd de huisjes staan waarin de arbeiders destijds woonden. In 2007 zijn ze gerestaureerd - het is het oudste, en wellicht het charmantste buurtje van Lelystad.

De vette polderklei bleek, eenmaal drooggelegd, een archeologische schatkist van jewelste. Flevoland is met 430 scheepswrakken het grootste scheepskerkhof ter wereld. In die wrakken zijn ruim 40.000 voorwerpen gevonden, waarvan een deel - kanonnen, wapens, aardewerk, munten, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen - te zien is in de tijdelijke expositie ‘Gezonken Schatten’. Aan de hand van vondsten wordt de geschiedenis van een in 1787 gezonken tjalk onthuld.