Het Drents Museum belicht Iran eens een keer niet als duistere of achterlijke macht

Je zou hem bijna over het hoofd zien: de vuistbijl van 300.000 jaar oud. Heel indrukwekkend is het scherpe stukje steen van tien centimeter niet. Maar dat jaartal eronder is duizelingwekkend. In de oude steentijd was Nederland nog bedekt met een dikke ijskap, maar in het noorden van Iran moet iemand, die waarschijnlijk in een grot woonde en leefde van de jacht, met deze steen een dier gedood hebben.

De voorwerpen illustreren dat een groot deel van onze beschaving in dit rijk is begonnen

'Iran, bakermat van de beschaving' heet de tentoonstelling in het Drents Museum, waar deze vuistbijl is te zien. En hoewel doorgaans de bakermat van de beschaving in buurland Irak wordt gesitueerd, draagt Iran deze titel, afgaande op deze tentoonstelling, ook met recht.

Het Nationaal Museum van Iran stond 192 objecten af, waaraan is af te lezen wat een geweldige cultuurgeschiedenis het land heeft gehad. Een kleitablet met spijkerschrift, een 6000 jaar oude fluit, een gouden drinkbeker van twee kilo, sieraden, vazen en kommen, een met miniaturen geïllustreerde koran, enzovoorts.

Rome De tentoonstelling behandelt, afgezien van die vuistbijl, 10.000 jaar geschiedenis. Niet alleen van het huidige grondgebied van Iran, maar van alle gebieden die in de geschiedenis deel hebben uitgemaakt van het Perzische rijk. Dat reikte bijvoorbeeld onder Cyrus de Grote (559-539 v. Chr.) en Darius de Grote (522-486 v. Chr) van Turkije tot de grenzen van China. Athene en Sparta waren toen nog bescheiden stadstaatjes, Rome bestond nog niet eens. Aardewerken schenkkan, 850-50 v. Chr. © Museum van Iran, Teheran Op de tentoonstelling is die enorme tijdspanne slim onderverdeeld in aparte compartimenten, die sfeervol ingericht zijn met Perzische kleden en olielampjes. Met wat fantasie kun je er een bazaar met kraampjes in zien. De kraampjes behandelen belangrijke fasen in de geschiedenis, zoals de overgang van jagen en verzamelen naar veeteelt en landbouw, de opkomst van steden en handel, de Gouden Eeuw onder Darius en de komst van de islam en de Mongolen. De voorwerpen illustreren dat een groot deel van onze beschaving in dit rijk is begonnen. Zo ligt er een kleibol uit 3200 v. Christus. Kleibollen werden toen gebruikt als betalingsbewijs in de handel. De buitenkant van de bol was bestempeld met tekeningen, waaraan je kon aflezen wat de waarde was. Later bedacht men dat je beter tekens kon gebruiken om het product en het aantal aan te geven. Daaruit ontwikkelde zich het spijkerschrift. Zo'n kleibol of teltablet van meer dan 5000 jaar oud ziet er niet aantrekkelijk uit. Maar in Assen oog in oog staan met zo'n belangrijke stap in de menselijke ontwikkeling is toch bijzonder.