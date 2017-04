Het dode dier op z'n allermooist

Een paardenhoofd, een ara, twee spelende neusberen, een reuzentoerako en een stelletje parkieten. Ronddrentelend in het volgestouwde atelier van Jaap Sinke en Ferry van Tongeren, ontdek je steeds meer dieren, of delen ervan.

Overal duiken ze op tussen de ratjetoe aan spullen, meubels en antieke attributen in de grote ruimte, een voormalige paardenslachterij en -slagerij in de binnenstad van Haarlem. Het kunstenaarsduo verontschuldigt zich voor de chaos. Ze hebben al maanden geen tijd gehad om op te ruimen.

'Helemaal te pletter' hebben ze zich gewerkt voor hun eerste grote tentoonstelling in Nederland, in Museum Oud Amelisweerd (MOA). Ruim twintig nieuwe installaties moesten ze maken met vele tientallen opgezette dieren. Daarbij lieten ze zich inspireren door de geschilderde en bronzen dieren van kunstenaar Armando, die onderdeel zijn van de collectie van het MOA.

De hele menagerie van kraanvogels, pauwen, ibissen, ara's, neusberen en zelfs een cheeta is zojuist overgebracht naar het museum. De beesten die achtergebleven zijn in het atelier, zijn 'mislukkelingen' en 'testexemplaren', zegt Sinke. Hij wijst naar een kast met een bonte uitstalling van vogels. "Dit is ons cabinet of shame. Dit zijn dieren waarmee iets grandioos mis is gegaan tijdens het opzetten."

Hij haalt er een vogel uit, met een vreemde knik in de hals. Bij een ander exemplaar ging iets fout met de veren. Met de elegante reuzentoerako met zijn parmantige kuifje, die vanaf een stok het bezoek 'aanstaart', lijkt niets aan de hand. Maar de zeldzame vogel uit Afrika mist een aantal staartveren. Van Tongeren: "Die kan ik zo niet showen. Daarom houd ik hem voor mezelf. Ik wilde altijd al zo'n vogel in huis."

Inmiddels zijn ook hun echtgenotes gearriveerd om te helpen met opruimen. Van Tongeren: "We zijn uitgegroeid tot een echt familiebedrijf. Al het werk doen we met zijn vieren en soms helpt mijn oudste zoon ook al mee."

Nog geen vijf jaar vormen de twee bebaarde mannen, allebei afkomstig uit de reclamewereld, een kunstenaarsduo. Sinds 2013 werken ze onder de naam Darwin, Sinke & Van Tongeren. In Nederland zijn ze nog redelijk onbekend, maar in Engeland en de Verenigde Staten is hun werk razend populair. Daar is veel vraag naar hun theatrale sculpturen van opgezette dieren, geïnspireerd op de schilderijen van oude meesters als Melchior d'Hondecoeter, Jan Weenix en Jan Asselijn. In onder meer The New York Times en Financial Times verschenen lovende verhalen over hun kunstwerken. Ook de Engelse kunstenaar Damien Hirst, beroemd geworden door zijn haaien en doorgezaagde koeien op sterk water, was onder de indruk. Hij kocht hun complete tentoonstelling in een Londense galerie aan voor zijn privécollectie. Dat was zeer eervol, zeggen Van Tongeren en Sinke. Maar leuk vonden ze het niet. "Na de aankoop van Hirst kwam er veel vraag naar ons werk, maar we hadden niets meer. Ons atelier was leeg. Het heeft anderhalf jaar geduurd voordat we een nieuwe show konden maken."

Van Tongeren: "We hebben allebei een opleiding gevolgd aan de kunstacademie, wel in verschillende steden, maar gingen daarna bij hetzelfde reclamebureau werken. We woonden toen ook in hetzelfde pand in Amsterdam, met allemaal jonge gasten uit de reclamewereld. Na een aantal jaren ben ik een eigen bureau begonnen met Jaap als partner. De Hema en Amstel waren onze belangrijkste klanten, maar we hebben ook campagnes gedaan voor War Child, en de Staatsloterij. Het was een goeie tijd, maar op een gegeven moment was ik de reclamewereld een beetje zat. We bedachten hele mooie dingen, maar de opdrachtgever heeft het laatste woord. Je moet altijd concessies doen, terecht of onterecht. Het was ook ontzettend hard werken. Ik wilde gewoon een tijdje helemaal niets doen. Ik heb mijn bureau verkocht en ben met mijn vrouw en kinderen een jaar op wereldreis gegaan. Tijdens die reis kwamen allerlei nieuwe commerciële ideeën op, maar dan riep mijn vrouw me meteen tot de orde. Je wilt het toch rustiger aan doen, zei ze dan. Tot ik op een dag zei dat ik wel wilde leren om dieren op te zetten. Dat vond mijn vrouw prima, leuke hobby toch?"

Waarom uitgerekend taxidermie?

Van Tongeren: "Dat is voor mij ook nog steeds een mysterie. Het kwam spontaan in me op. Na die reis ben ik naar een preparateur gegaan met de vraag of hij me het vak wilde leren. Die man kreeg elke week wel zo'n verzoek en had er geen zin in. Ik ben hem een beetje gaan stalken. Pas toen ik aanbood om een jaar lang gratis voor hem te werken, ging hij overstag. Het was een echte vakman, maar in de taxidermie gelden ook regels, waar ik moeite mee had. Zo staan de dieren altijd in dezelfde houding."

Sinke: "Of in de museumhouding, op zo'n strak plankje. Of in de natuurhouding, op een stuk hout met een tak eraan. En de vos krijgt dan een vogel in zijn bek. Het zijn altijd dezelfde standaard poses."

Dieren zijn zo prachtig, laat ze dan ook wat flamboyanter zien Ferry van Tongeren

Van Tongeren: "Ik kijk graag naar de schilderijen van zeventiende-eeuwse meesters als d'Hondecoeter, Weenix en Asselijn. Die beelden dieren af op hun allermooist. Ik dacht: zo wil ik het ook. De verwondering die deze geschilderde dieren oproepen, wil ik ook teweegbrengen. Dieren zijn zo prachtig, laat ze dan ook wat flamboyanter zien. En zet ze op een mooie sokkel, niet op zo'n stijf plankje. Maar ik kreeg dat niet gedaan bij de preparateur. Als ik daar met Jaap over praatte, begreep hij wel wat ik bedoelde. We hebben toen besloten om samen in het diepe te springen.

Sinke: "We hadden toch al afgesproken om ooit weer samen te gaan werken, maar dan zouden we alleen nog dingen maken die we zelf mooi vinden."