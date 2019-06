Het dirigentendom is een wittemannenbolwerk, maar er wordt aan de poorten gerammeld

In een ander wittemannenbolwerk, het dirigentendom, wordt ook aan de poorten gerammeld. In de Parijse Philharmonie vindt in maart volgend jaar een dirigentenconcours plaats waar alleen maar vrouwen aan mogen meedoen. De naam van het nieuwe concours is ‘La Maestra’, en het doel is waarschijnlijk hetzelfde als dat van de universiteit in Eindhoven: meer diversiteit, in dit geval op de bok. Het is het eerste concours in zijn soort en het komt op een moment dat het met die vrouwelijke dirigenten eigenlijk best wel goed gaat. Je kunt de vraag stellen of het concours niet te laat komt.

Was het misschien niet interessanter geweest om zes vrouwen en zes mannen te selecteren?

In Nederland hebben we straks twee vrouwelijke chef-dirigenten, Karina Canellakis bij het Radio Filharmonisch Orkest en Anja Bihlmaier bij het Residentie Orkest. Mirga Gražynitė-Tyla is al een groot fenomeen in Birmingham en deze week nog werd de Finse Eva Ollikainen benoemd tot chef van het Iceland Symphony Orchestra.

Confrontatie In Parijs gaan twaalf dirigenten de competitie met elkaar aan. Was het misschien niet interessanter geweest om zes vrouwen en zes mannen te selecteren? Hoe mooi zou het dan zijn geweest als in de topdrie alleen maar vrouwen stonden? De mannen in directe confrontatie op de bok verslaan. In de jury zijn vrouwen in de meerderheid. Juryvoorzitter is Deborah Borda, de directeur van de New York Philharmonic en al jaren succesvol als orkestmanager. Met Borda aan boord kan het concours eigenlijk alleen maar een succes worden, ondanks een opgetrokken wenkbrauw hier en daar. Diversiteit was er automatisch in dat andere concours dat deze week wordt gehouden, het Cardiff Singer of the World. De vijf finalisten werden mooi over de verschillende stemtypen verdeeld: sopraan, mezzosopraan, tenor, bariton en bas. Dus dit jaar wordt het geen Battle of the Baritones zoals in 1989 toen Dmitri Hovorostovsky en Bryn Terfel in de finale zaten. De Rus won en maakte een glanzende carrière. Eind 2017 overleed hij en het concours is dit jaar aan hem opgedragen.