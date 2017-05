Het Dictee ontstond en ging ten onder door dezelfde oorzaak

Daar kun je allerlei gevoelens bij hebben ('Ach wat jammer!' 'Net goed!'), maar ik werd nog het meest treurig van een uitspraak van een NTR-eindredacteur: "Er gebeurt veel met taal, bij jongeren, op sociale media. Dat zag je niet terug op tv, het dictee was archaïsch." Wie zoiets zegt, heeft een heel oppervlakkige kijk op taal.

De grammatica zit veel dieper in ons gemoed dan spelling en woordenschat

Hoezo, 'er gebeurt veel met taal'? Wat gebeurt er dan? Ik vermoed dat de eindredacteur bij het beantwoorden van die vraag toch al snel zou uitkomen bij suffe spellingdingetjes, zoals het weglaten van leestekens of het creatief spellen van een woord als 'zeau' of 'ff,' wat onder jongeren allang weer hopeloos ouderwets is.

Zo'n uitspraak toont in ieder geval aan dat er weinig gebeurt met de visie van tv-eindredacteuren op taal. Dezelfde visie die ten grondslag lag aan het ontstaan van het Groot Dictee, ligt aan de wortels van zijn ondergang: namelijk dat het bij taal voornamelijk om spelling en woordenschat gaat: gekke spellingen en gekke woorden, dat is wat er in de waarneming van de oppervlakkige taalbeschouwer voornamelijk op de sociale media gebeurt, en het zijn ook de pijlers onder het archaïsche dictee.

De grammatica zit veel dieper in ons gemoed dan spelling en woordenschat. De laatste vormen maar een dunne schil aan de oppervlakte, die je betrekkelijk gemakkelijk bewust kunt veranderen. De grammatica verandert zichzelf, onbewust. Spelling en woordenschat is wat je ziet, grammatica is wat je echt voelt in de taal.

Philip Freriks leidt in 1995 het Groot Dictee der Nederlandse Taal. © ANP

