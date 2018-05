Het debuut van Graeme Macrae Burnet is geen doorsnee thriller, wel een heel sfeervol

De 37-jarige Manfred Baumann is zo'n man naast wie niemand wil zitten. Gesprekken verstommen als hij in de buurt komt. Het is een eenling, die steeds schichtig om zich heenkijkt. Mensen voelen zich niet op hun gemak, waarop hij zich ook steeds vreemder gaat gedragen. Manfred probeert vooral niet op te vallen in het Noord-Franse provincieplaatsje waar hij woont. Iedere dag luncht hij in hetzelfde restaurant en neemt dan altijd hetzelfde, zich voortdurend bewust van wat anderen zullen denken. Eens per week gaat hij naar een bordeel 100 kilometer verderop, waar een meisje emotieloos haar werk doet.

Lees verder na de advertentie

Je zou het boek bijna wegleggen van zoveel treurigheid. Maar Graeme Macrae Burnet werd niet voor niets genomineerd voor de Man Booker Prize in 2017 met 'Zijn bloedige plan'. Afgelopen jaar kreeg hij bovendien de VN Thrillerprijs voor die roman. 'De verdwijning van Adèle Bedeau' is zijn debuut en is na het succes van 'Zijn bloedige plan' nu alsnog in vertaling verschenen.

In een restaurantje valt Manfreds oog op de blouse van de jonge serveerster Adèle; die staat zover open dat hij een randje van haar brassière ziet. Dat ene reepje kant fascineert hem zo dat hij haar een paar avonden na haar werk volgt, terwijl ze haar vriendje ontmoet.

Oordeel: Sfeervolle en knap geconstrueerde thriller