Het cultuuraanbod blijft achter in nieuwe steden als Almere en Lelystad

Een beetje cultuurliefhebber kan beter niet in Spijkenisse wonen. Ook in Almere, Lelystad en Alphen aan den Rijn is het cultuuraanbod schraal, vergeleken met de rest van de Nederland. Deze new towns bungelen onderaan de cultuurindex van de vijftig grootste gemeentes van Nederland, gepubliceerd in de jaarlijkse Atlas voor Gemeenten die vanmiddag in Leeuwarden wordt gepresenteerd.

Met daarin een hele hoop ranglijstjes waaruit Amsterdam wederom uit de bus komt als meest aantrekkelijke stad om te wonen. Ook in de cultuurindex staat Amsterdam bovenaan, gevolgd door Maastricht, Leeuwarden, Utrecht en Delft. Volgens de Atlas is het cultuuraanbod in Amsterdam zes maal zo groot als in gemeente Nissewaard (Spijkenisse).

Opvallend is dat er in de noordelijke regio's rond Groningen en Leeuwarden het meest te beleven valt

In november adviseerde de Raad van Cultuur het kabinet om in het cultuurstelsel naar de spreiding per regio te kijken. Vandaar dat er naast de lijst van vijftig gemeenten, ook een index met zestien cultuurregio's is opgesteld.

Index op basis van het cultuuraanbod, gemeten per inwoner.

Opvallend is dat er in de noordelijke regio's rond Groningen en Leeuwarden het meest te beleven valt, in tegenstelling tot Brabant en Flevoland. Meppel scoort zelfs hoger dan Amsterdam als het ommeland wordt meegerekend. Dat zal komen doordat er is uitgegaan van het aanbod per inwoner, waardoor de relatief dunbevolkte regio-Meppel hoog scoort.

"Niet zozeer het kabinet, maar met name de gemeentes en de regio's hebben hier wat aan", denkt onderzoeker Roderik Ponds. "Het is handig te weten welke gebied sterk is in podiumkunsten, en welke regio het meeste baat heeft bij investeringen in musea", geeft hij als voorbeeld.

Goeikernen Bij het opstellen van de cultuurindex gingen de makers uit van vijf categorieën: podiumkunsten, erfgoed, beeldende kunst, letteren en film. Ook werd er gekeken naar de waardering ervan onder inwoners. Dat groeikernen als Lelystad en Almere slecht scoren, komt niet alleen door het gebrek aan historische binnensteden, zegt Ponds. "Daarmee staan ze gelijk 0-1 achter, maar je ziet dat die steden ook slecht scoren op categorieën als podiumkunsten of letteren. Dat kan een bewuste keuze zijn - dat die gemeentes dat minder interessant vinden. Maar ook speelt mee dat veel van die nieuwe steden groeikernen zijn." Voor de culturele voorzieningen richten ze zicht eerder op buursteden als Rotterdam en Amsterdam. Rotterdam staat als tweede gemeente van het land overigens als zeventiende op de cultuurindex.

