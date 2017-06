Het chique en het volkse gezicht van de sociaal-democratie

Ze waren allebei langdurig bestuurder in de hoofdstad, de een als burgemeester, de ander als wethouder. Daarnaast bekleedden ze functies in de landelijke politiek, als senator en als Tweede Kamerlid en staatssecretaris. Ze waren beiden rasechte Amsterdammers, en sociaal-democraten. En ze bleven net iets te lang in functie, zodat hun afbladdering voor het grote publiek pijnlijk zichtbaar werd. Wat ze ook deelden, was een zwakke gezondheid.

Maar Gijs van Hall en Jan Schaefer waren totaal verschillende politici en persoonlijkheden. Eerstgenoemde kwam uit een patriciërsgeslacht en bankiersfamilie, de tweede was opgeleid tot banketbakker, een volksjongen, hoewel zijn afkomst minder volks was dan hij zelf graag wilde doen geloven.

Over de beide PvdA-bestuurders zijn twee vuistdikke biografieën verschenen die, net als de hoofdpersonen, erg verschillend zijn, maar die toch wel een paar overeenkomsten vertonen. Ze zijn zeer goed geschreven, meeslepend zelfs, met duidelijke waardering voor de politicus, maar ook met scherpe kritiek. En de beide auteurs geven de lezer een uitstekende politieke context en schets van de tijdgeest.

Bronnen

Opvallend verschil is dat de biografie van Van Hall vooral gebaseerd is op schriftelijke bronnen en ‘een enkel achtergrondgesprek’. Het is dan ook een proefschrift waarop de politicoloog en journalist Dirk Wolthekker begin deze maand is gepromoveerd. Hij hanteert een aantal criteria waaraan kan worden afgemeten of iemand een goede burgemeester was. En hij onderzoekt of de gegoede afkomst van Van Hall van invloed is geweest op zijn functioneren, en op zijn val - van dat laatste was de hoofdpersoon heilig overtuigd, dat verklaart ook de titel van dit boek.

Waar het boek van Wolthekker nogal statig van stijl is, is dat van Hoeks veel jour­na­lis­tie­ker

De biograaf van Jan Schaefer, Louis Hoeks (ook journalist), dook ook uitgebreid de archieven in, maar heeft wel tegen de honderd gesprekken gevoerd met mensen die de wethouder/staatssecretaris hebben gekend of met hem hebben samengewerkt. Waar het boek van Wolthekker nogal statig van stijl is, is dat van Hoeks veel journalistieker. Maar ze zijn allebei zeer leesbaar, het zijn kortom knappe biografieën.

Van oorsprong was Gijs van Hall bankier, hij leerde het vak in New York waar hij in het interbellum werkte. In de Tweede Wereldoorlog raakte hij met zijn broer Walraven betrokken bij het verzet waarvoor zij een geheim en ingenieus financieringssysteem opzetten. Walraven werd enkele maanden voor de bevrijding door de Duitsers opgepakt en gefusilleerd, zijn oudere broer overleefde de oorlog.

Gijs trad toe tot de nieuwe PvdA, wat hem in bankierskringen niet in dank werd afgenomen. Voor deze partij werd hij lid van de Eerste Kamer. In 1957 volgde hij de populaire Arnold d’Ailly op als burgemeester van Amsterdam. Dat ging aanvankelijk heel goed: Van Hall boekte een paar aansprekende resultaten, bijvoorbeeld op het terrein van stadsuitbreiding. En hij wist de financiering van de gemeentelijke universiteit, een zware kostenpost voor de armlastige stad, over te hevelen naar het rijk.