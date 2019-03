Het Boekenweekgeschenk van Siebelink zit mooi in elkaar, al ligt het er soms iets te dik bovenop

Boekenweekgeschenken leveren hoogst zelden grote literatuur op, daarvoor is er te veel dat de inspiratie van de schrijver aan banden legt. Zo moet het boek(je) binnen een beperkte tijd af zijn, zal de schrijver zich ongevraagd toch wel richten op een groot publiek en worden er ook nog formele grenzen aan zijn werkstuk gesteld: het moet 96 pagina’s beslaan, circa 29.000 woorden. Hij of zij is wel vrij in de onderwerpskeuze en dus kan hij op zijn best een staalkaart van zijn kunnen geven en dat is ook precies wat de boekenweekschrijver van dit jaar, Jan Siebelink, doet.

‘Jas van belofte’ raakt alle thema’s die Siebelink in de loop der jaren heeft aangesneden, aan en vertoont ook nog eens een paar van die typische Siebelink-eigenschappen die zijn romans kenmerken.

Je ziet in ‘Jas van belofte’ die typische mix van religie en verlangen naar losbandigheid

Arthur Siebrandi, vast niet toevallig ongeveer even oud als de schrijver zelf, ligt na een hartaanval in een ambulance en blikt, tussen de paar momenten dat hij nog bij bewustzijn is, terug op zijn leven. Een leven waarin zijn streng-religieuze jeugd, zijn werk als leraar Frans op een middelbare school, erotische obsessies en ook een vleugje decadentie de voornaamste rol spelen, precies de vier zaken die Siebelinksoeuvre kenmerken.

Rode Maserati Arthur, allang aan zijn orthodoxe milieu ontsnapt, gelooft niettemin nog in de lichamelijke opstanding maar is ook bang voor de dood. Hij vertelt, nu hij zelf op sterven ligt, over zijn vader die, toen Arthur elf was, spoorloos verdween met achterlating van een jas; Arthur oppert dat hij, zoals de profeet Elia, ten hemel is opgevaren. De vurige wagen waarmee dat geschiedde, schaft hij ten slotte als het ware zelf aan, als hij met een rode Maserati over de Duitse Autobahn raast. Op school is Siebrandi een buitenbeentje, hij geeft zelfs les in een aparte dependance, ver van zijn collega’s. Daar leert hij de aantrekkelijke Caroline kennen, met wie hij een amoureus maar bijzonder preuts beschreven reisje naar Parijs onderneemt. Thuis houdt hij zich bezig met het schrijven van literatuur, waarvoor hij de wonderlijke criticus Edwin Wopereis als mentor aanzoekt, terwijl hij ook met de al even wonderlijke schrijver Loet IJzertje optrekt. Al deze personages lokken hem als het ware in een andere, verleidelijke wereld, een thema dat bij Siebelink vaker optreedt. Het Boekenweekgeschenk van 2019 © CPNB Je ziet in ‘Jas van belofte’ die typische mix van religie en verlangen naar losbandigheid, die je ook bij Siebelinks oude literaire idool Huysmans aantreft: er wordt niet gevloekt maar wel vreemdgegaan. Arthurs belangstelling voor wereldse schoonheid, Caroline, Maserati, wordt gecontrapunteerd door zijn religieuze erfenis, hij is ergens ‘door ontferming bewogen’, denkt bij de naam Ruth direct aan Boaz, stelt David en Jonathan aan zichzelf ten voorbeeld, kortom in dit opzicht is dit boekenweekgeschenk iets waar wellicht ook de orthodox-christelijke boekhandel, met haar eigen actieboek tegen het vaak wereldse boekenweekgeschenk, iets in zou kunnen zien.