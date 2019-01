Het boegeroep klonk in Parijs zelden zo lang en luid zoals bij Berlioz’ Trojanen

Het Berlioz-jaar is beroerd begonnen. Met ongekend kabaal bovendien. In de Parijse Opéra Bastille werd een nieuwe enscenering van ‘Les Troyens’, het magnum opus van Hector Berlioz, onthaald op een orkaan van afkeurend, zelfs woedend geschreeuw. Dit boosaardige brullen – hurler zoals de Fransen zeggen – was bestemd voor de Russische regisseur Dmitri Tsjerniakov. De sfeer was zo agressief dat het leek alsof de Bastille opnieuw bestormd zou worden. Het massale boe-geroep hield maar aan, en aan, en aan. Luider, langer en laaiender klonk het boe hier zelden, en de Parijzenaars hebben toch een behoorlijke reputatie op dat gebied.

Maar aan het eind van een lange, verhitte avond kon er gelukkig meer opgetekend worden dan alleen kommer en kwel. Philippe Jordan, chef-dirigent van de Opéra National de Paris, werd geheel terecht al even luid, lang en laaiend toegejuicht, alsmede de meeste zangers. Jordans interpretatie van Berlioz’ kolossale en revolutionaire ­partituur was ronduit geniaal. Timing, dramatisch inzicht, gevoel voor die ­speciale kleur en ritmiek van de ­componist – Jordan toverde het allemaal uit zijn sierlijke en precieze handen en had een fantastisch spelend orkest en een ­superbe zingend koor tot zijn beschikking.

Wel jammer dat hij niet de complete partituur dirigeerde. Juist in dit aan Berlioz opgedragen jaar (op 8 maart is het 150 jaar geleden dat hij stierf) zou het toch om hém, en om elke maat van zijn utopische opera moeten gaan? Als die verschillende, soms storende coupures hem opgedrongen zijn door de conceptuele regisseur Tsjerniakov dan is Jordan niet minder dan een slapjanus. Maar wellicht werd het snoeimes in nauwe samenwerking gehanteerd. Hoe dan ook, de schitterende balletmuziek in de vierde akte – zo ongeveer de beste ooit geschreven – verdween in de prullenbak, alsmede het revolutionaire en shakespeariaanse duet tussen de twee schildwachten een akte later, en de nog niet zo lang geleden teruggevonden, superinteressante scène met de Griekse spion Sinon. Zo zonde allemaal.

Mislukte tweede deel

Maar het was vast niet daarom dat de Fransen zo boos waren, want zo fijntjes zijn ze zelf nou ook niet omgegaan met hun componist, die zelf ‘Les Troyens’ door die gallische onverschilligheid nooit in zijn geheel zou horen. Nee, de afkeuring gold Tsjerniakovs keuze om aktes drie, vier en vijf, die spelen in Carthago, te situeren in een kliniek voor geestelijk en lichamelijk getraumatiseerde oorlogsslachtoffers. Niks prachtige paleizen en tuinen van koningin Didon, maar ruim tweeënhalf uur aankijken tegen een onveranderende activiteitenruimte inclusief groepsleiders in rode hesjes, saaie tafeltjes en stoelen, een receptiehok achter glas, een pingpongtafel en een drank- en snoepautomaat.

Ekaterina Sementsjoek (Didon) in de bezigheidsruimte van de kliniek met haar activiteitenbegeleiders. © Vincent Pontet

Weg was die onvergelijkbare betovering die Berlioz weet op te roepen in het schitterende, zwoele septet aan het eind van de vierde akte, weg de ultieme schoonheid van een van de mooiste liefdesduetten ooit geschreven. Ekaterina Sementsjoek (Didon) en Brandon Jovanovich (Énée/Aeneas) probeerden van dit ‘Nuit d’ivresse et d’extase infinie’ zo mooi mogelijk zingend nog wat te maken, maar ze zaten getraumatiseerd, ieder steeds aan een ander tafeltje. Ze raakten of keken elkaar niet aan. De twee waren in een soort therapeutische sessie ‘Dido en Aeneasje’ aan het spelen, niet echt wezenlijk contact zoekend met elkaar.

Ook wij als toeschouwers waren totaal niet geïnteresseerd in deze personages, ze deden immers slechts een rollenspel. Wat een doffe en suffe ellende heerste er een paar uur lang op het grote toneel van de Bastille. Je voelde haast de onrust en het ongemak in de bomvolle zaal stijgen.

En de avond was nog wel zo spectaculair goed begonnen. Berlioz volgt in zijn op Vergilius gebaseerde opera de Trojanen tijdens de belegering en val van hun stad Troje – met het beruchte paard – tot aan Aeneas’ verliefdheid en zijn onverwachte vertrek van het hof van Carthago. Die eerste twee akten waren ronduit sensationeel op toneel gezet door Tsjerniakov. Het toneel is verdeeld in een grauwe, betonnen stad onder belegering aan de linkerkant, en als inzet rechts een mooi verlichte kamer met houten lambrizering. Daar in die sjieke ruimte komen in stilte de leden van de familie van koning Priam (Priamus) binnenlopen, schitterend aangekleed, ieder met een eigen kleur. Boven hen wordt geprojecteerd hoe ze heten en wat hun onderlinge verhoudingen zijn. Daarboven loopt een rode lichtkrant waarop nieuwsflitsen over het beleg van de stad langskomen.

Tsjerniakov voert hier ook Énée’s vrouw Créuse (oudste dochter van Priam en Hécube) ten tonele, hoewel ze in de opera niet voorkomt. Ze gaat gekleed in kanariegeel, net als Didon een paar aktes later. Hadden we misschien hier iets in moeten ontdekken? Was Didon misschien een spookbeeld van Énée, een getraumatiseerde projectie van zijn overleden Créuse?