Het belang van de dood in beeld

"Je wéét het toch?" De Vlaamse fotografe Lieve Blancquaert (1963) stond in de Indiase stad Varanasi geëmotioneerd naast een man die het lichaam van zijn overleden vader verbrandde. "Waarover maak jij je nou druk?", vroeg hij. "Je bent geboren, dus je gaat dood."

Ze weet het wel, zegt Blancquaert. "Maar de dood is geen deel van mijn leven." Op veel plaatsen is dat anders, laat ze zien in haar fotoboek (en de gelijknamige tv-serie) 'Last Days'. "Op plekken waar mensen geloven, gaan ze er makkelijker mee om. Doordat wij niet meer geloven, is onze angst voor oud worden en doodgaan groter geworden, denk ik."

Blancquaert maakte eerder fotoboeken over geboortegebruiken ('Birth Day') en huwelijksrituelen ('Wedding Day'). Voor het slot van haar trilogie reisde ze naar plekken 'waar het einde van het leven van groot belang is' en legde ze vast hoe mensen oud worden en afscheid nemen. Zo fotografeerde ze grootse begrafenisfeesten in Ghana en een dodenritueel op Sulawesi, waarbij de kisten van overledenen worden opengemaakt en de lichamen opnieuw worden aangekleed.

Een grootvader laat zijn overleden kleinkind - vastgebonden aan een steen - in het water van de Ganges zakken. Kinderen onder de tien jaar en zwangere vrouwen zijn zuiver en hoeven daarom niet verbrand te worden. © Lieve Blancquaert

De leden van vrouwenkoor 'KBG84' voor 80-plussers van Okinawa, Japan, maken zich klaar voor een optreden. © Lieve Blancquaert

"Heel vreemd, maar je went er snel aan." Het ruikt naar vochtige kelder, vertelt ze. "Het taboe en de angst om doden te tonen leven vooral bij ons in het Westen. Die mensen waren heel blij om hun dierbaren weer te zien. Ik was ook niet als enige aan het fotograferen, dat doet iedereen. Je hoort mensen uitroepen: 'Papa, wat zie je er nog goed uit.'"

Op veel plekken hebben mensen minder moeite met oud worden, merkte Blancquaert. "Onze omgang met ouderen beangstigt mij soms. Wij leven in de veronderstelling dat het na je 55ste of 60ste alleen maar slechter wordt. Ik hoop dat mensen daar door mijn werk genuanceerder over gaan denken."

De dragers van de Vlaamse uitvaartonderneming Pues oefenen met de kist in de garage van hun familiebedrijf. © Lieve Blancquaert

Na het jaarlijkse dodenritueel (ma'nene) in Torajaland, Indonesië, worden de lichamen opnieuw in hun kist gelegd. © Lieve Blancquaert

Niet dat ze nu zelf minder bang is voor de dood, overigens. Voor Blancquaert - niet gelovig - is het nog steeds een 'groot zwart gat'. "Maar ik heb veel mensen gezien die klaar waren om te sterven. Ik hoop ooit op dat punt te komen, dat ik het kan loslaten. Dat ik klaar kan zijn met oud worden en leven."

© -

Last Days Last Days van Lieve Blancquaert. Uitgever Hannibal, 256 pag., 35,50 euro. De gelijknamige tv-serie is vanaf dinsdag te zien op de Belgische tv-zender Eén en dit najaar bij de VPRO.

