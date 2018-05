Het Bach Collegium Japan speelt knap, maar zonder sprankelende levenslust

Masaaki Suzuki had een klimmetje naar boven ondernomen, en keek vanaf de Martinitoren over de daken naar de horizon in de verte. De dirigent had van de gelegenheid gebruik gemaakt tijdens zijn Nederlandse tournee, zo valt te zien op zijn twitterpagina. Met het Bach Collegium Japan deed hij Groningen en Amsterdam aan.

Lees verder na de advertentie

De kaartkopers die in Amsterdam het noodweer hadden getrotseerd en ondanks code oranje op weg waren gegaan, konden koor en orkest voor het eerst met klassiek repertoire horen. In de Grote Zaal van het Concertgebouw stond niet Bach, maar Haydns Achtenveertigste symfonie en Mozarts 'Grote mis' op het programma.

Suzuki's witte manen wapperden op de maat van Haydn. Zijn enthousiaste, wat formele aanvoering vanaf de bok nodigde de musici van het Bach Collegium uit tot een allerkeurigste Haydn: loepzuiver, binnen de lijntjes en zonder verhullend vibrato. Heel knap, maar het leverde wel een symfonie op zonder echt sprankelende levenslust.

Wat Suzuki moet hebben ervaren op de Martini, het uitzicht, de weidse blik, past ook de beste muziek