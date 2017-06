Het allerleukste liedje op Pinkpop dit jaar: Isombard

Of we hadden kunnen gaan voor de geijkte meezinger van Kaiser Chiefs of Imagine Dragons. Voor een oude klassieker, van Kings of Leon; Greenday; of Sean Paul, die iedereen de komende drie dagen gaat meeblêren op de drafbaan in Landgraaf.

Maar nee. Allemaal volledig oninteressant, vergeleken met Het Allerleukste Liedje op Pinkpop van dit jaar. Dat is namelijk 'Isombard' van Declan McKenna, een razendsnel rijzende ster uit Engeland. De single is al een tijdje uit, en de piepjonge McKenna (18) maakte er in januari indruk mee op Eurosonic in Groningen.

Het is een beetje Arctic Monkeys, voordat ze hun onschuld verloren

Het is een heerlijk zomers rockliedje, met springerig orgeltje, gitaartjes die alle kanten opslingeren en een huppelend basloopje die ervoor zorgen dat het publiek heus niet stil zal blijven staan, morgenmiddag. Het is een beetje Arctic Monkeys, voordat ze hun onschuld verloren.

Hij mag dan nog geen baardgroei hebben, maar Declan McKenna is de rockhoop in deze bange dagen van de gitaarmuziek. Bange dagen, inderdaad, waarin Pinkpop oudbelegen namen als Greenday en Kings of Leon op het hoofdpodium plaatst. Lekker laten gaan. Ik zou vanmiddag klokslag 17.00 richting het kleinste podium in Landgraaf gaan, als ik u was.

Declan McKenna - Isombard

