Het Allergewoonste Woord van 2018, volgens Trouw-lezers dan

Echter, dat weerhield de meeste lezers er niet van om – vaak vergezeld van gepassioneerde aanbevelingen – hun allereigenste allergewoonste woord in te zenden. In totaal werden er zo 91 verschillende woorden genomineerd. En wat bleek? 80 van de 91 woorden werden maar één keer genoemd. Kennelijk zijn er heel veel woorden die mensen om de een of andere, vaak persoonlijke reden gewoon kunnen vinden.

Veel mensen zoeken het in alledaagse begrippen (eten, ademen, thuis, boterham, ondergoed). Anderen kiezen juist voor dierbare begrippen (liefde, lieverd, mama, mantelzorger)

Wat zijn die redenen? Wel, veel mensen zoeken het in alledaagse begrippen (eten, ademen, thuis, boterham, ondergoed). Anderen kiezen juist voor dierbare begrippen (liefde, lieverd, mama, mantelzorger). Veel lezers blijven dichter bij de taal. Die kiezen voor woorden die niet opvallen (eventjes, er, niet, ik), of woorden die vaak voorkomen (dus, tja, toch, zijn) of juist wel wat vaker zouden mogen voorkomen (dankuwel, goedemorgen, alstublieft, u).

De top-11 wordt dus vaker genoemd. Op plaats 7 staan vijf woorden (2x genoemd zijn: dus, duurzaamheid, liefde, woord, zijn), en op plaats 3 staan er vier (3x genoemd: dank­uwel, eigenlijk, er, thuis). Op plaats 2 (4x genoemd) staat ‘eten’, en het allergewoonste woord volgens de lezers van Trouw (maar liefst 7x genoemd) is het woord ‘gewoon’. Dat is blijkbaar de optimale mix van gewone betekenis en gewoon, onopvallend gebruik.

