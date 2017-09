Herman Finkers vertaalt Nijntje naar het Twents

Hij heeft de klassieker 'Nijntje op de fiets' vertaald in de taal die ze in Almelo en omstreken spreken, en dan wordt het dus 'Nijntje döt fietsen'. "In het Twents zeggen we heel vaak iets met 'doen', een beetje zoals bij de Engelsen. Vandaar dat 'döt'," zegt Finkers aan de telefoon.

Geen hele grote klus

En nee, een hele grote klus is het niet, een Nijntje vertalen - zoveel woorden bevat zo'n boekje immers niet. "Op elke bladzijde staan vier regels. Dat geeft een prettig ritme. Het is een kwestie van een knop omzetten en dan is het heerlijk om te doen."

Finkers werpt zich vaker op als voorvechter van de Twentse taal

Het kleuterverhaal, dat woensdag verschijnt bij uitgeverij Bornmeer, gaat over de wens van het witte meisjeskonijn om later te gaan fietsen. In het Twents ziet dat er zo uit:

‘at ik later groot bin, har nijntje

zich bedach, dan goa’k ne stukske fietsen,

ik hop at dat dan mag.’

Finkers (van 1954 en daarmee een jaar ouder dan Nijntje) werpt zich vaker op als voorvechter van de Twentse taal. Zo vertaalde hij twee van zijn one-man-shows en veel van zijn liedjes in het Twents en werkte hij mee aan de tv-serie 'Van jonge leu en oale groond'.

'Nijntje döt fietsen' is niet de eerste Twentse Nijntje. Finkers: "Ik werkte eerder mee aan andere delen. Maar dit is de eerste die ik helemaal alleen heb gedaan."

De boekjes van Nijntje zijn ook in tal van andere streektalen verschenen.

In februari overleed Dick Bruna. "Hij was een sobere, eenvoudige en sympathieke man. In dat opzicht leek hij veel op Nijntje."