Herinneringen aan Poetry International. ‘Spruitjeslucht, is daar eigenlijk een woord voor in het Noors?’

‘Spruitjeslucht, is daar eigenlijk een woord voor in het Noors?’ In de grote lichte hal van de Rotterdamse Schouwburg zit een klein groepje mensen rond een tafel. Dichters van overal vandaan. Anne Carson, Eva Jensen, Boris Ryzji en Umberto Fiori hebben ieder een stapel gedichten van Jules Deelder voor zich. Rob Schouten leest een paar regels voor:

(…)

de Componistenbuurt waar

1950 nog ongestraft voort

En de geschiedenis zich op

Enkele meters boven de grond

Als een vertraagde film ont-

Rolt in beklemmende leegte

(…)

Het is maandagochtend en Schouten heeft zojuist de vertaalworkshop van het Poetry International Festival geopend. Vier ochtenden zullen de dichters uit Canada, Noorwegen, Rusland en Italië Deelders werk naar hun eigen taal vertalen. Die ritmisch strakke en tegelijk vloeiende regels, vol humor, oorlog en Rotterdam.

Deelder - ik had hem in de jaren negentig eens zien optreden tijdens Poetry - vertelt op deze maandag in juni aan een met woordenboeken bezaaide tafel ongedwongen over zijn poëzie en over zijn stad, waar bommen diepe kraters sloegen. Over de jaren vijftig, de tijd van de spruitjeslucht, over zijn vader: ‘Er werd geen woord gesproken / De stilte was genoeg / We werden opnieuw geboren / We waren in korte broek’.

Knusse huiskamer

In 1999 was ik bij Poetry International komen werken, het festival bestond toen dertig jaar. Ik stapte in een traditie. Nobelprijswinnaars als Joseph Brodsky en Seamus Heaney waren hier geweest, roemruchte dichters als Allen Ginsberg hadden er op het podium gestaan, Remco Campert was er zo’n beetje vaste gast.

Een indrukwekkende staat van dienst, maar eigenwaan was Poetry vreemd. De sfeer was gemoedelijk, de grote Rotterdamse Schouwburg voelde tijdens de festivalweek aan als een knusse huiskamer.

Anne Carson ligt languit op een bankje in de hal. Naast haar een stapel woordenboeken. ‘Dat ritme, daar kom ik wel uit, maar of ik iets vind voor die sfeer van ‘spruitjeslucht’?’ Carson, classica, heeft besloten Deelder naar het Latijn te vertalen.

Het loopt tegen twaalven. Op een andere plek in de schouwburg wordt zo de lunch geserveerd. Hollandse broodjes. Vrijwilligers draaien de bar. Dichters komen er graag. Niet alleen voor die broodjes, de koffie, of ’s avonds een biertje, maar ook gewoon voor een praatje. Over het weer, hun jetlag, of met vragen als waar ze in de buurt ergens een tandenborstel kunnen kopen, want ook koffers van dichters raken zoek op Schiphol.

’s Middags maak ik een kleine wandeling in de buurt van de schouwburg. In straten waar ik me doorgaans anoniem beweeg, ken ik ineens bijna iedereen. ‘Hello!’ ‘Hi!’ een hoofdknik, een glimlach. In een klein hoekje Rotterdam groet iedereen elkaar: één week in juni is deze plek een dorp van dichters, vertalers, festivalmedewerkers en poëzieliefhebbers.

Het is avond en warm. De deuren van de Schouwburg gaan open, het publiek stroomt binnen. De Russische Boris Ryzji leest zo zijn gedichten voor.

We gaan leven en luieren tot het gaat sneeuwen.

En als zoiets niet lukken mocht eventueel -

nou, dan stuur ik, mijn zoon, je uit Nederland Lego,

en dan bouw je maar zelf een fantastisch kasteel.

Ryzji is een talent. Jong, niet in toom te houden. Hij drinkt, bier, wodka, wordt dronken, drinkt nog meer, stapt het podium op en leest voor.