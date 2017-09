Zo begint Rilke's Herbsttag en zo begon gisteren de herfst. Met een Heer, een God, die de wind liet blazen, en schaduwen legde over de zonnewijzers.

Code geel

Buiten danste de moerbei voor mijn raam, met oplichtend onderblad. Een doffe knal, de groenbak dwars over het pad naar de voordeur. Er was code geel uitgeroepen. Minder vliegtuigen op Schiphol, minder treinen in Noord-Holland. En pas op voor winden rondom gebouwen, zei de radio. In Engeland heette de herfststorm Aileen, in Duitsland Sebastian. Meteorologisch was de Brexit al een feit. Hoe de storm bij ons heette weet ik niet. Hij leek me een anonieme verkenner.

Ik zette de groenbak overeind, dicht tegen de gevel nu, en begaf me naar het station. Een bal kwam een voortuin uitgeblazen, ik schopte hem terug. De stoepen waren bezaaid met oranje vuurdoornbessen en dennenappels. In zo'n wijkje woon ik. De trein was op tijd, met wind tegen.