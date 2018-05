Herdenken, of gedenken, een klein, maar betekenisvol verschil

Wat is het verschil? Dat lijkt er in die context nauwelijks. Het voorvoegsel 'her-' benadrukt vooral de herhaling. Als je elk jaar aan iets denkt, zul je eerder van 'herdenken' spreken. Het voorvoegsel 'ge-' heeft een onduidelijker betekenis, maar taalkundigen denken dat het uitdrukt dat je met jezelf in overleg bent: je bent dingen in je hoofd aan het overwegen.

Beide woorden zijn afgeleid van 'denken,' maar ze verschillen zeer sterk in gebruiksmogelijkheden. Zo kun je de doden herdenken of gedenken, maar je kunt de doden niet denken. Je kunt niet iemand denken, maar wel iets denken. En dat iets kun je bij 'denken' vrijwel alleen met een bijzin invullen: je kunt niet de gevallenen denken, maar wel denken dat er velen gevallen zijn. Je kunt denken dat je gaat reageren, maar je kunt geen reactie denken. Hooguit kun je 'een gedachte denken,' maar daarmee houdt het wel op.

Ook de betekenis van 'denken' verschilt dramatisch van 'herdenken' of 'gedenken.' Wat je denkt is niet noodzakelijk het geval, terwijl dat bij herdenken en gedenken wel zo is. 'Denken' heeft een 'non-factieve' betekenis.

En 'denken' heeft nog iets geks. Je kunt vertellen, vragen of geloven wie er gevallen zijn, maar je kunt niet denken wie er gevallen zijn.

Er bestaat geen enkele taalregel die dit verbiedt, maar er is niemand die 'denken' met een vraagzin gebruikt. Tot nu toe is er geen taalkundige geweest die heeft bedacht waarom dit zo is. Tenminste, dat denk ik.

