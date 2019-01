Herbert Blomstedt: 91 jaar en toch fris en fruitig

Herbert Blomstedt weet van geen ophouden. En waarom zou hij ook? Om z’n negentigste verjaardag in 2017 luister bij te zetten voltooide de dirigent een tournee met niet minder dan negentig concerten. Inmiddels is hij weer iets ouder en in de agenda vallen nauwelijks gaten. Het is niet te geloven wat iemand van die leeftijd aan kracht en energie toont tijdens een avondvullend concert. Dan heb je wel hulp van boven, als je op je 91ste nog fris en fruitig op de bok staat in het Amsterdamse Concertgebouw.

Het belang van het lenige lijf neemt af naarmate de leeftijd vordert, lijkt het wel. Een soepele lichaamstaal is niet alleenzaligmakend voor de beste muzikale resultaten. De muziek kan uit vingertoppen komen, en de zindering zit ’m ook in de vriendelijk dwingende blik.

Het Concertgebouworkest deelde kort geleden eveneens het podium met de Zweedse gigant: in mei 2018 voerden ze Berlioz’ ‘Symphonie fantastique’ en de Derde symfonie van Franz Berwald uit. Blomstedt promoot graag componisten uit zijn thuisland: van Wilhelm Stenhammar klonk het Intermezzo uit ‘Sången’ – lange lijnen, buitengewoon intens gespeeld.

Als altijd ligt de partituur dichtgeslagen op de lessenaar voor Blomstedts neus. Hij bladert nooit, het is meer het idee de noten achter de hand te hebben. Naast Stenhammar deden ook Mendelssohns Derde symfonie, de ‘Schotse’, en de Eerste van Brahms mee in het programma. Mooi samengesteld geheel, ondanks de overbekende werken van de laatste twee componisten.

Wat opviel was de kernachtige, gezonde orkestklank die optimaal tot zijn recht kwam. Vanuit een stevig basisgeluid bloeide eerlijke klankrijkdom op: weids en open koper, strijkers met zwaartekracht. Beetje massief ook soms, degelijk zelfs, door het compromisloze en grondige dat Blomstedts directie kenmerkt. Maar o, wat een balsem voor de ziel, een symfonie waarvan de kern wordt getroffen. Ronduit inspirerend. Alles.