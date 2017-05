Helpen als het nieuwe hedonisme?

Helpen is het nieuwe hedonisme, zou je bijna denken. Iets doen voor een ander geeft een goed gevoel.

Lees verder na de advertentie

In het NOS-portret 'Wij zijn allen broeders - 150 jaar Nederlandse Rode Kruis' vertelden vrijwilligers waarom ze anderen helpen: het humanitaire belang en de diepe waardering. Sommigen sloten zich al aan op hun achttiende. Knappe mensen. Ze offeren hun dagen soms volledig op. Tegenwoordig hoeven vrijwilligers niet per se vaste uren te draaien maar kunnen zich inschrijven als oproepvrijwilliger voor acute noodhulpverlening. Binnen korte tijd had het Nederlandse Rode Kruis 38.000 mensen geregistreerd. Slim, dat eigentijdse concept van flexhelpen.

What the #Hack? Rapper Yes-R (30) wil ook mensen redden. Hij helpt jongeren niet met lijfsbehoud maar met behoud van hun eigen leven. In het nieuwe programma 'What the #Hack?' (AvroTros) hoopt hij hen te wapenen tegen wat hackers met hun online gegevens kunnen. Sommigen posten zoveel selfies op Facebook en Instagram of vertellen zo gedetailleerd wanneer ze bij welk evenement zijn (en niet thuis), dat ze gevaar lopen dat hun privéleven (of huisraad) wordt gepikt. De rapper, neefje van Ali B, laat het ze voelen. Goed dat hij er feiten bij vertelt, zoals dat Facebook gewoon het recht heeft je foto's te gebruiken. Wie weet sta je nu al ergens ter wereld met je hoofd op een advertentie of ... op een pornosite. Slim, dat eigentijdse concept van flexhelpen Dat probleem gebruikt hij bij 'Mister Selfie' Floris (25), die overal waar hij komt zijn eigen hoofd online zet. Opeens ziet hij op straat zijn foto terug bij een standje vol ballonnen en billboards voor de verzonnen campagne 'Veilig vrijen doe je veilig'. Een filmploeg stelt hem een vraag over soa's. O, wat is 'ie kwaad. "Ik heb niemand toestemming geven", murmelt hij. Wel dus: aan Facebook. Helaas leest 73 procent van de mensen nooit de algemene voorwaarden, zegt Yes-R. Ook vlogger en Instagrammer Esmee Trouw (21 jaar, 36.000 volgers) krijgt een passende shock. Ze verdient haar geld met 'hotspots', hotels en producten aanprijzen, en zet vaak de locatie erbij als ze live een foto van haar salade post. Een stalkende fan (ingehuurde actrice) weet zo waar ze zit en valt haar lastig. Er komt uiteindelijk een hele groep 'fans' binnen met T-shirt met de tekst 'Wij zijn Esmee Trouw'. Esmee trilt na afloop: "Dit is het engste wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt." Goh het relativeert je eigen sores wel, zo'n avond

Trippers Teveel communiceren kan bedreigend zijn. Maar deze Nederlandse jongeren hèbben tenminste een leven. Tv-maakster Linda Hakeboom bezocht voor BNN-programma 'Trippers' Japanse leeftijdsgenoten die in hun collectivistische samenleving niet meekomen, niet zichzelf mogen zijn en zich totaal isoleren. Sommige van die 'hikikomori' - er is zelfs een term voor - kunnen nauwelijks nog praten. Vergelijk dat eens met de sociale media-freaks die alles delen. Velen verdwijnen in een 'zelfmoordbos' waar alleen een bolletje touw de weg terug kan wijzen, laat Linda zien. Goh het relativeert je eigen sores wel, zo'n avond.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.