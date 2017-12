Helmrich komt heel dichtbij het dagelijks leven in Libanees tentenkamp

Leonard Retel Helmrich bracht anderhalf jaar door tussen Syrische vluchtelingen in een tentenkamp in Oost-Libanon. Door er te slapen en met hen mee te eten won hij het vertrouwen van de bewoners, en dat is goed te merken. In 'The Long Season', op het afgelopen Idfa uitgeroepen tot de beste Nederlandse documentaire, komt de regisseur heel dicht bij het dagelijkse leven van de vluchtelingen.

Ook zijn speciale manier van filmen draagt hieraan bij. Voor zijn veelbekroonde Indonesië-trilogie 'Stand van de Zon, Maan en Sterren' ontwikkelde Retel Helmrich een speciale filmtechniek, de Single Shot Cinema, die hem grotere bewegingsvrijheid gaf bij het filmen.

Ook in Libanon past hij die zuiver registrerende, intuïtieve manier van filmen toe, waardoor je het gevoel hebt echt tussen de mensen in het tentenkamp te vertoeven. We zijn aanwezig op het moment dat een man een tweede vrouw in 'huis' haalt, en de echtgenotes elkaar in de haren vliegen.

Dilemma

We worden betrokken bij het dilemma van Maria, de lerares die door haar vader wordt verzocht terug te keren naar Raqqa, waar hij een bruidegom voor haar heeft uitgezocht.

Opvallend is dat Retel Helmrich vaak het perspectief van de Syrische vrouw kiest. Daardoor komen we niet alleen iets te weten over haar positie in de samenleving, maar vooral ook over haar kracht. Het leven in het kamp vereist inventiviteit. Hartveroverend is de scène waarin een flipperkast voor de kinderen wordt gebouwd met een stuk hout, een paar spijkers, elastiekjes en wasknijpers.

Hoe Retel Helmrich (58) zijn film zelf zou hebben voltooid zullen we nooit weten. Halverwege de montage, begin dit jaar, kreeg hij in Beiroet een hartstilstand en lag hij enkele weken in coma. Inmiddels is hij langzaam herstellende. Zijn Nederlandse producent Pieter van Huystee en Syrische cameravrouw Rania Suleiman voltooiden de film in zijn geest. Een klein wonder.

