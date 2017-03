Helder betoog tegen de al te rationele ethiek

Herman De Dijn is emeritus hoogleraar aan de KU Leuven. Hij publiceerde internationaal over Spinoza en Hume, en houdt zich veel bezig met het snijvlak van moraalfilosofie en wijsgerige antropologie. De afgelopen jaren heeft hij zich intensief beziggehouden met bio-ethische debatten, waarbinnen hij een rol opeist voor een ethiek die gebaseerd is op de traditionele banden tussen mensen, die samenleven mogelijk maken.

De Dijn zet zich met dit boek af tegen de al te rationele ethiek die de boventoon voert in ethische debatten rondom bijvoorbeeld het verhandelen van eicellen, orgaandonorschap of euthanasie. Een ethiek die complexe besluiten rondom leven en dood of de integriteit van het menselijk lichaam wil reduceren tot nutsoverwegingen, gaat voorbij aan hoe diep verankerd ethiek is in de menselijke leefwereld, en levert besluiten op die weliswaar rationeel te verdedigen zijn, maar ook onmenselijk.

Resultaat

Het boek begint met een heldere uiteenzetting over de scheiding tussen wetenschap en ethiek. Leidraad hierin is de bekende uitspraak van Hume dat uit het ‘zijn’ geen ‘moeten’ volgt: uit informatie over feiten kunnen we niet opmaken hoe er vervolgens gehandeld moet worden. De derde vorm van weten is de filosofie, die beide vormen van weten tegen het licht houdt en de grenzen ervan onderzoekt. Vervolgens bespreekt De Dijn verschillende manieren waarop wetenschap de ethiek beïnvloedt, bijvoorbeeld hoe de ontwikkelingen in de natuurwetenschap in de zeventiende eeuw leidden tot een kloof tussen het goede en het ware. In navolging van dit inzicht voelden filosofen zich genoodzaakt om de ethiek van een rationeel fundament te voorzien.

Het tweede deel van het boek gaat over de huidige stand van de ethiek, en met name de bio-ethiek. In ethische discussies over levende wezens komen de domeinen van het wetenschappelijke en het ethische samen. Daar gaat de strijd vaak tussen wat wetenschappelijk doelmatig is en wat strookt met onze morele intuïties. Wie het laatste afdoet als irrationeel, zegt De Dijn, begrijpt niet wat ethiek is. Het is onmogelijk om met een paar rationele principes (bijvoorbeeld het grootste nut voor de grootste groep) complexe en beladen situaties te beoordelen. Dat kan alleen vanuit een begrip van de praktijk en de context van een concrete situatie.